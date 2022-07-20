До Ірану путін прибув, щоб обговорити ситуацію в Сирії та питання українського зерна. Диктатор зустрівся там з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Після зустрічі путін видав чергові абсурдні заяви, так само як і під час свого візиту до столиці Туркменістану.

До теми Домовлятися Київ не хоче, – путін цинічно звинуватив Україну у невиконанні стамбульської угоди

Зернове питання

Президент держави-агресорки заявив, що росія не перешкоджатиме вивезенню українського зерна. Водночас висунув зухвалу вимогу. Просить, щоб з москви зняли санкції, пов’язані з постачанням зерна.

Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, будуть зняті,

– видав путін.

При цьому він придумав, мовляв, ніхто не заперечує, зокрема, й американські партнери.

Ба більше, диктатор нарахував, нібито експортні можливості росії цього року з 30 мільйонів тонн зерна зростуть до 50 мільйонів. Очевидно, що він вже навіть не приховує крадіжки українського зерна.

Закиди щодо "невиконання домовленостей"

путін заявив, мовляв, Київ відмовився від виконання угод, які досягли у Стамбулі. Дорікнув, буцімто російські війська відійшли від Києва заради переговорів, а українська влада нібито відмовилася від виконання домовленостей.

Зверніть увагу! Насправді на початку квітня російські війська не просто відійшли з Київщини, їх відігнали ЗСУ. Річ у тім, що у загарбників з'явилась загроза оточення їхніх військ.

У газовій кризі росія як завжди "ні до чого"

У путіна, як завжди, у всіх проблемах винен Захід. Диктатор вже перекидає свій газовий шантаж на Європу. Зокрема, він заявив, нібито ідеї Заходу обмежити постачання російської нафти – хибні. Звісно ж, вирішення проблеми президент держави-агресорки вбачає тільки у запуску "Північного потоку-2".

Однак і тут погрози. путін хотів налякати, якщо запустять газопровід, то вже не на повну потужність. Хоча зрозуміло, що після повномасштабного нападу росії про запуск "Північного потоку-2" вже навіть не мовиться.

Не оминулось і без звинувачень у бік України. путін сказав, що Київ закрив один із газових маршрутів нібито через політичні причини. Мовляв, там "все нормально функціонувало, ніхто не заважав".

Казки про "нетрадиційність"

Далі путін озвучив свої причини енергетичної кризи в Європі. На його думку, вся справа в тому, що там засіли великі "фахівці з нетрадиційності". Мовляв, Європа в галузі енергетики також вирішила "зробити ставку на нетрадиційні види енергетики – сонце і вітер".

"А так як зима була довгою і безвітряною, то настала енергетична криза", – видав путін.

путіну не терпиться забрати турбіну в Канади

Так, диктатор згадав і про турбіну для "Північного потоку", яку Канада має передати Німеччині. путіну не терпиться її забрати.

Ми маємо її отримати. Це наша власність,

– каже він.

Обурюється, що "Газпром" не отримав офіційних документів щодо цього. путін переживає за юридичний статус турбіни, тобто, чи вона перебуває під санкціями.

"Ми повинні розуміти, у якому стані машина прийшла. І який її юридичний статус. Вона під санкціями чи ні. Завтра може заберуть її у нас", – хвилюється диктатор.

Ситуація в Сирії

Крім звинувачень у бік Заході та України, путін згадав й іншу мету своєї поїздки – ситуацію в Сирії. За підсумками зустрічі ухвалили спільну заяву президентів росії, Ірану та Туреччини.

Зокрема, путін сказав, що кремль виступає за повернення Заєвфратья під контроль уряду Сирії.

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