Кремлівський диктатор відвідав Каспійський саміт, повідомляє 24 канал. Від досі намагається переконати усіх, а можливо, й себе, в успіху своєї так званої "спецоперації".

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Путін цитував Пушкіна та кашляв

Доволі кумедно, що Путін, який править Росією понад 20 років, розпочав свою пресконференцію з привітання нового "молодого та енергійного" президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова. Його обрали 12 березня на дострокових президентських виборах, які ініціював на той час чинний президент країни Гурбангули Бердимухамедов – батько нового глави держави.

За словами кремлівського диктатора, молодший Бердимухамедов має чудову освіту та досвід в уряді. Ймовірно, такі пестливі слова президент Туркменістану заслужив за згоду на співпрацю його країни з Росією, зокрема у Каспійському регіоні. Так, Туркменістан став однією з небагатьох держав, які підтримують країну-терористку.

Розповідаючи про домовленості з Туркменістаном щодо співпраці у промисловості, освіті та на інших напрямках, Путін дуже кашляв та запинався. Проте, коли журналісти запитали його про жарти щодо роздягання на саміті G7, він трохи збадьорився.

Нагадаємо, що лідери "Великої сімки" жартома пригадали фото російського президента з голим торсом, який сидів на коні. Зокрема, перед початком саміту прем'єр Великої Британії Борис Джонсон запитав, чи потрібно знімати піджаки, адже варто показати, що лідери G7 – крутіші за Путіна. Голова уряду Канади Джастін Трюдо відповів, що для цього потрібно дочекатися спільного фото.

Не знаю, як вони хотіли роздягтися, але думаю, що це було б огидне видовище,

– заявив президент країни-агресорки.

Після цього він чомусь почав цитувати Олександра Пушкіна та говорити про шкоду алкоголю, користь спорту та висувати інші непов'язані з питанням тези.

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Путін відповів на заяву Джонсона

Також у Путіна запитали, що він думає про заяву Джонсона, яку той зробив нещодавно. Британський прем'єр зауважив, що якби кремлівський диктатор був жінкою, то війни в Україні не було б.

У відповідь президент країни-агресорки згадав про дії колишньої очільниці британського уряду Маргарет Тетчер у ситуації з Фолклендськими островами. Мовляв, ось вона – жінка з імперськими амбіціями, яка розпочала війну. Тому, на думку Путіна, Джонсону недоречно про таке говорити. Після цього кремлівський диктатор знову закашлявся.

Цікаво! За інформацією Вікіпедії, у війні 1982 року брали участь Велика Британія та Аргентина, які боролися за контроль над Фолклендськими островами. Проте жодна з країн формально не оголошувала одна одній війну. Вони обидві вважали, що воєнні дії є відновленням контролю над своєю законною територією. Усе завершилося рішучою перемогою Великої Британії, яка контролює острови й досі.

Штати буцімто загрожували Росії війною

Також Путін почав, за своїми ж методичками, розповідати, що мало не весь світ планував оголосити війну Росії з 2014 року, передовсім – США. Тому зараз Росія буцімто "захищає" свої інтереси.

"Ми дали їм такий шанс – об'єднати усіх союзників в новому історичному витку", – додав Путін.

Однак для чого це потрібно НАТО, кремлівський диктатор не пояснив. Натомість він почав звинувачувати увесь світ у підтримці України, яка дозволяє нашим ЗСУ успішно нищити окупантів.

Буцімто Північноатлантичний альянс хоче самоствердитися через дії українських захисників. Водночас Путін не згадує про все те лихо, яке принесли російські військові, та шалений спротив загарбникам мільйонів звичайних мирних жителів.

Вони хотіли підтвердити свої імперські амбіції. Ось те, що завжди казали про свою винятковість, вбивали у свідомість світової спільноти тезу про те, що хто не з нами, той проти нас,

– додав Путін.

Зауважте, що прокремлівські пропагандисти досить часто застосовують таку ж методику, як і Путін, – вони говорять про плани, поразки та становище Росії та її армії, але підставляють у заяви замість них інколи НАТО, а інколи – ЗСУ.

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Росія відповість дзеркально на розміщення у Фінляндії "баз НАТО"

Путін заявив, що не має таких проблем з Фінляндією, як зараз з Україною, зокрема щодо територіальних питань. Прикметно, що кремлівський диктатор говорив те ж про нашу державу, коли Росія розпочала війну в Грузії, створивши там 2 квазіреспубліки. Однак через 8 років кремлівський диктатор вчинив те ж саме в Україні.

Після понад 4 місяців війни Путін чомусь дивується, що Фінляндія відчула загрозу з боку Росії. За його словами, якщо в країні розмістять військову інфраструктуру НАТО, держава-агресорка "буде змушена" відповідати дзеркально, створивши такі ж "територіальні загрози на своїй території".

Кремлівський диктатор заявив, що сприймає вступ Фінляндії до НАТО інакше, ніж якби це зробила Україна. Він знову почав скаржитися на вигадані самими ж російськими пропагандистами "утиски росіян", які буцімто є лише на території нашої держави.

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"Окупанти – герої, а спецоперація йде за планом"

За словами Путіна, російські солдати, попри те, що масово гинуть в Україні, роблять дуже важливу справу – борються з міфічними "нацистами", звільняють Донбас та буцімто захищають від когось свою країну.

Вони заслуговують на те, щоб про них говорила країна. На мою думку, про них потрібно складати пісні та пам'ятники ставити. Вони – герої,

– цинічно заявив Путін.

Кремлівський диктатор продовжує переконувати увесь світ, чи бодай своїх громадян, що окупанти не вчиняють звірств в Україні. Проте низка незалежних журналістів, експертів та світових політиків вже побачили на Київщині наслідки їхнього "благородного визволення".

За словами Путіна, цілі "спецоперації" не змінилися. Однак тактика окупаційної армії змінюватися може. Також він продовжує жалітися на те, що Україна буцімто готувалася до війни з Росією з 2014 року. Попри усі ті катастрофічні втрати, яких зазнала загарбницька армія після початку повномасштабного вторгнення, російський президент впевнений, що "спецоперація йде за планом".

"Про терміни не треба говорити, адже це ж життя. Підганяти під якісь терміни не треба", – виправдовується Путін.

Водночас на думку диктатора ніякого теракту в Кременчуці нібито не було. За його словами російські військові "ніколи не б'ють по полях та цивільних об'єктах". Однак за даними британської розвідки, загарбники зробили ставку саме на некеровані ракети. Вони – неточні та непередбачувані, тому часто влучають у житлові квартали, а не туди, куди хотіли поцілити окупанти.

Зокрема, The New YorkTimes дослідили понад тисячу фото, зроблених в Україні. Журналісти встановили понад 2 тисячі боєприпасів, які запускали окупанти. Більшість з них виявилися некерованими, а понад 210 видів – забороненими міжнародними договорами.

Зверніть увагу! 27 червня росіяни випустили з Курська 2 ракети. Одна з них впала на пустирі, тож жертв не було. Проте інша – поцілила у наповнений людьми ТЦ "Амстор". Станом на ранок 30 червня відомо про 18 загиблих. Ще понад 20 людей потрапили до списків зниклих безвісти.

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