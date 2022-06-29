Директор Національної розвідки заявив на конференції Міністерства торгівлі Авріл Хейнс переконаний, що Путін досі панує захопити більшу частину України.

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Зараз спецслужби США бачать 3 сценарії розвитку подій

Авріл Хейнс сказав, що спецслужби США бачать три можливі сценарії в найближчій перспективі. Найімовірнішим них є завзятий конфлікт, в якому російські сили досягають лише поступових успіхів, але не прориву до мети Путіна.

Інші сценарії включають великий прорив Росії й успіх України в стабілізації лінії фронту при одночасному досягненні невеликих успіхів, можливо, поблизу міста Херсона та інших районів на Півдні України.

Ми, як і раніше, перебуваємо в становищі, коли ми дивимося на президента Путіна і думаємо, що в нього фактично ті самі політичні цілі, що й у нас раніше, а саме, що він хоче захопити більшу частину України,

– сказав Хейнс.

За його словами, "картина залишається досить похмурою".

Плани Росії щодо України

Ще у квітня у Росії не приховували, що прагнуть встановити "повний контроль" над Донбасом і Півднем України. Таким чином країна-агресорка хоче впливати на нашу економіку. Також окупація Півдня дала б росіянам сухопутний доступ до окупованих Криму та Придністров'я.

Заступник міністра оборони США Колін Каль теж вважає, що Путін досі хоче захопити значну частину України, якщо не всю. Але у той же момент чиновник переконаний, що Росії не вдасться цього зробити.

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