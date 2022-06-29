Директор Национальной разведки заявил на конференции Министерства торговли Аврил Хейнс убежден, что Путин по-прежнему царит захватить большую часть Украины.

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Сейчас спецслужбы США видят 3 сценария развития событий

Аврил Хейнс сказал, что спецслужбы США видят три возможных сценария в ближайшей перспективе. Самым вероятным из них является упорный конфликт, в котором российские силы достигают лишь постепенных успехов, но не прорыва к цели Путина.

Другие сценарии включают в себя большой прорыв России и успех Украины в стабилизации линии фронта при одновременном достижении небольших успехов, возможно, вблизи города Херсона и других районов на Юге Украины.

Мы по-прежнему находимся в положении, когда мы смотрим на президента Путина и думаем, что у него фактически те же политические цели, что и у нас раньше, а именно, что он хочет захватить большую часть Украины,

– сказал Хейнс.

По его словам, "картина остается достаточно мрачной".

Планы России по Украине

Еще в апреле в России не скрывали, что стремятся установить "полный контроль" над Донбассом и Югом Украины . Таким образом, страна-агрессорка хочет влиять на нашу экономику. Также оккупация Юга дала бы россиянам сухопутный доступ к оккупированным Крыму и Приднестровью.

Заместитель министра обороны США Колин Каль тоже считает, что Путин по-прежнему хочет захватить значительную часть Украины, если не всю. Но в то же время чиновник убежден, что России не удастся этого сделать.

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