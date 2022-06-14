Заместитель министра обороны США Колин Каль отметил, что именно поэтому Путину пришлось сузить свои цели в войне против Украины.

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У Путина зуб на всю Украину, но украинцы держатся

Колин Каль согласился, что в некоторых частях россияне могут добиться тактических успехов, но если говорить о каких-то грандиозных целях, то вряд ли это удастся.

Я до сих пор думаю, что у него (Путин – 24 канал) планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. Однако я не думаю, что он может добиться этих целей. Они (россияне – 24 канал) могут делать тактические успехи здесь и там. Украинцы держатся. Я не думаю, что россияне способны достичь этих грандиозных целей.

– сказал заместитель министра обороны США.

После войны Украина будет готовиться к следующему вторжению

Сегодня во время разговора с датскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский рассказал , что продолжительность мира с Россией после окончания войны зависит только от России и ее решения. Но Украина в любом случае должна быть готова к следующему вторжению в любой момент.

Поэтому, по словам президента, строить и восстанавливать Украину теперь будут именно на таких принципах и принципах – "быть готовы всегда к риску вторжения с российской стороны".

Горячие направления по состоянию на 14 июня

Враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, там продолжаются ожесточенные боевые действия . Противник перегруппировывает войска и пытается усилить группировку.

На Бахмутском направлении российские захватчики готовят по позициям ВСУ по минометам, ствольной и реактивной артиллерии. В результате страдают и мирные населенные пункты.

В районе Берестового на Донетчине российские захватчики попытались атаковать украинские позиции . Однако украинские воины нанесли врагу значительные потери, так что оккупантам пришлось отойти.

На Северском направлении враг обстреливает из минометов населенные пункты в приграничных регионах. В частности, готовили по гражданской инфраструктуре в районах Михалькиной Слободы на Черниговщине.

На Харьковском направлении российские захватчики сосредоточились на удержании захваченных рубежей. Враг систематически стряпает по позициям украинских защитников и защитниц. При этом кафиры обстреливают гражданскую инфраструктуру.

И, чтобы остановить контрнаступление ВСУ в Херсонской области, кафиры минуют берега реки Ингулец .

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