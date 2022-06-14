Об актуальной ситуации в главных направлениях рассказали в украинском Генштабе. Там заверили, что силы обороны действуют профессионально и наносят противнику потери.

В течение часа Воздушные силы сбили сразу три крылатые ракеты: вероятно, это были "Калибры"

На Бахмутском направлении враг стрелял из артиллерии и минометов

На Бахмутском направлении кафиры обстреливали украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Под огнем оказались такие населенные пункты, как Николаевка, Берестово, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк.