Про актуальну ситуацію на головних напрямках розповіли в українському Генштабі. Там запевнили, що сили оборони діють професійно та завдають противнику втрат.

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На Бахмутському напрямку ворог стріляв з артилерії та мінометів

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали українські позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Під вогнем опинились такі населені пункти як Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Також ворожа авіація вдарила біля Білогорівки.

Найбільш напружена ситуація – в Сєвєродонецьку

Ворог не припиняє штурмових дій в Сєвєродонецьку, там тривають активні бойові дії. Противник намагається перегруповується та прагне посилитись.

На цьому напрямку росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру. Мовиться про Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Білу Гору, Устинівку та Тошківку. З вертольотів гатили і по Метьолкіному.