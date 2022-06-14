Заступник міністра оборони США Колін Каль зауважив, що саме через це Путіну довелося звузити свої цілі у війні проти України.

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Путін має зуб на всю Україну, але українці тримаються

Колін Каль погодився, що в деяких частинах росіяни можуть досягнути тактичних успіхів, але якщо говорити про якісь грандіозні цілі, то навряд чи їм це вдасться.

Я досі думаю, що він (Путін – 24 канал) має плани на значну частину України, якщо не на всю країну. Проте я не думаю, що він може досягти цих цілей. Вони (росіяни – 24 канал) можуть робити тактичні успіхи тут та там. Українці тримаються. Я не думаю, що росіяни здатні досягти цих грандіозних цілей,

– сказав заступник міністра оборони США.

Після війни Україна буде готуватися до наступного вторгнення

Сьогодні під час розмови з данськими журналістами президент України Володимир Зеленський розповів, що тривалість миру з Росією після закінчення війни залежить лише від Росії та від її рішення. Але Україна в будь-якому випадку повинна бути готовою до наступного вторгнення у будь-який момент.

Тож, за словами президента, будувати й відбудовувати Україну тепер будуть саме на таких засадах і принципах – "бути готовими завжди до ризику вторгнення з російської сторони".

Найгарячіші напрямки станом на 14 червня

Ворог веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, там тривають запеклі бойові дії. Противник перегруповує війська та намагається посилити угруповання.

На Бахмутському напрямку російські загарбники гатять по позиціях ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Внаслідок цього страждають і мирні населені пункти.

У районі Берестового, що на Донеччині, російські загарбники спробували атакувати українські позиції. Однак українські воїни завдали ворогу значних втрат, тож окупантам довелось відійти.

На Сіверському напрямку ворог обстрілює з мінометів населені пункти у прикордонних регіонах. Зокрема, гатили по цивільній інфраструктурі у районах Михальчиної Слободи на Чернігівщині.

На Харківському напрямку російські загарбники зосередилися на тому, щоб втримати захоплені рубежі. Ворог систематично гатить по позиціях українських захисників та захисниць. При цьому окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру.

І, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, окупанти мінують береги річки Інгулець.

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