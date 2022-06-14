Зокрема, російські окупанти дистанційно замінували окремі ділянки річки Інгулець. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 14 червня.

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Росіяни продовжують мінувати українські території

У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що на Південнобузькому напрямку російські окупанти обстрілювали підрозділи українських військ та намагались вести контрбатарейну боротьбу.

Поблизу населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Квітневе, Баштанка, Луч, Таврійське та Олександрівка ворог завдав ударів по інфраструктурі з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Крім того, здійснив часткове замінування річки Інгулець.

Противник веде розвідку на зазначеному напрямку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Дистанційно замінував окремі ділянки річки Інгулець. Продовжує інженерне обладнання позицій,

– йдеться в актуальному зведенні Генштабу ЗСУ.

До слова, окрім річки, противник здійснив замінування територій також на Харківському напрямку. Зокрема, російські окупанти дистанційно закидали мінами місцевість у районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестакове.

Додамо, що загалом на цьому відтинку фронту, за інформацією Генштабу, ворог зосередив основні свої зусилля на утриманні зайнятих позицій та сковуванні дій підрозділів Сил оборони, завдаючи вогневих уражень по позиціях українських військ.

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Наслідки замінувань росіянами українських територій

Наприкінці травня радник очільника МВС Віктор Андрусів заявив, що унаслідок дій російських загарбників, в Україні заміновано близько половини всієї території.

Окупанти часто залишають міни у найнесподіваніших місцях, зокрема й під тілами вбитих ними українців. Так, на Чернігівщині росіяни звіряче вбили матір і дитину, після чого зв'язали їх, а між тілами заклали міну, яка згодом здетонувала.

За оцінкою Державної служби надзвичайних ситуацій, нині в Україні заміновано близько 300 тисяч квадратних кілометрів територій. Йдеться не лише про спеціально закладені росіянами міни, а й про їхні снаряди та бомби, які не здетонували під час обстрілів.

Андрусів наголосив, що заміновані території – це один із найбільш тривалих наслідків повномасштабної війни Росії проти України. На їхнє розмінування, за словами посадовця, знадобляться навіть не роки, а десятиліття.

Нагадаємо, що нещодавно у селі Грибівка на Одещині відпочивальник у морі наштовхнувся на російську міну – інцидент закінчився трагедією. Місцева влада вкотре закликала людей не відвідувати пляжі й не плавати у Чорному морі, адже воно залишається замінованим окупантами.

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