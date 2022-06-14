Вже 111 днів наші відважні армія та народ дають відсіч російським окупантам. Усі початкові плани ворога провалилися, тому він зменшив апетити, але продовжує шалений наступ на наші землі.

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Майстерне маскування

На Півдні наші захисники та захисниці пішли у контрнаступ та звільняють від окупантів українські міста та села. У перервах між гарячими боями з ворогом воїни ЗСУ удосконалюють свої навички та роблять усе для того, щоб бити загарбників ще ефективніше та у більшій кількості.

Наші воїни показали, як майстерно навчилися маскуватися. Ворогу варто боятися постійно – небезпека може чатувати його буквально на будь-якому клаптику нашої землі.

Навіть один в полі воїн, якщо поруч замасковані побратими,

– підписали відео герої.

Відео маскування воїнів ЗСУ:

Війна Росії проти України: останні новини

Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з данськими журналістами наголосив, що в Україні працює міжнародна слідча група та прокурори з різних країн світу. Вони фіксують усі воєнні злочини та шукають винних. Наразі увесь світ бачив лише шалені злочини росіян, а їхні закиди щодо воїнів ЗСУ не мають жодних реальних підстав.

Російські окупанти намагалися штурмувати Бахмут, але наші відважні герої відбили атаку ворога. Активні бої тривають біля Золотого та Рубіжного. Ворог кидає на наступ великі сили, але успіху не має – ЗСУ стримують його просування.

Росіяни збиралися захопити Сєвєродонецьк до 10 червня, але штурм міста триває досі. Ворог стягнув туди великі сили та багато артилерії, завдає авіаударів з вертольотів. Також відомо, що росіянам вдалося зруйнувати усі мости навколо міста. Активні бої тривають, ЗСУ тримають оборону та не дають ворогу окупувати місто.

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