Шалені злочини російських окупантів проти мирних українців сколихнули увесь світ. Буча, Ірпінь та інші місця жахливих діянь росіян стали відомими на всій земній кулі.

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Україна нічого не приховує

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами з Данії. Як і всі, вони вражені воєнними злочинами росіян, але також поцікавились, чи не чинять ЗСУ подібним чином у відповідь.

Глава держави відповів, що українські воїни ніколи не дозволять собі ґвалтувань, мародерства чи інших злочинів. Якби хтось вирішив сплюндрувати форму нашої героїчної армії – про це одразу стало б відомо, адже Україна – демократична країна зі свободою слова.

Ми нічого не збираємося приховувати. Ми одразу створили міжнародну слідчу комісію, а також запросили до нас прокурорів з інших держав. Ми відкриті, до нас усі приїжджають, щоб потім не казали, що ми щось приховуємо. Поки що усі бачили лише братні могили, які залишила по собі орда російської армії,

– сказав Зеленський.

Війна Росії проти України: останні новини

Нашим героїчним захисникам та захисницям вдалося відбити штурм російських окупантів поблизу Бахмута. Біля Золотого та Рубіжного тривають бої, ворог зазнає втрат та не може просунутися далі.

У полон відважних ЗСУ потрапив росіянин з міста Дно. 20-річний Любимцев незаконно зайшов на територію України 24 лютого. Йому довелося ховатися від ЗСУ цілий місяць, в результаті йому вдалося зберегти життя. За його словами, вони мали зайти в Україну на 4 дні, після чого повернутися додому, щоб святкувати перемогу.

Битва за Сєвєродонецьк триває, ворог попри чисельну та вогневу перевагу не може захопити місто. Росіяни завдали авіаудару зі своїх вертольотів, бій триває.

Дивіться відео до теми – інтерв'ю Зеленського німецькому телеканалу ZDF