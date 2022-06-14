Безумные преступления российских оккупантов против мирных украинцев всколыхнули весь мир. Буча, Ирпень и другие места ужасающих деяний россиян стали известны на всем земном шаре.

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Украина ничего не скрывает

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами из Дании. Как и все, они поражены военными преступлениями россиян, но также поинтересовались, не поступают ли ВСУ подобным образом в ответ.

Глава государства ответил, что украинские воины никогда не позволят себе изнасилования, мародерство или другие преступления. Если бы кто-то решил разорить форму нашей героической армии – об этом сразу стало бы известно, ведь Украина – демократическая страна со свободой слова.

Мы ничего не собираемся скрывать. Мы сразу создали международную следственную комиссию, а также пригласили прокуроров из других государств. Мы открыты, к нам все приезжают, чтобы потом не говорили, что мы что-то скрываем. Пока все видели только братские могилы, которые оставила после себя орда русской армии,

– сказал Зеленский.

Война России против Украины: последние новости

Нашим героическим защитникам и защитницам удалось отразить штурм российских оккупантов вблизи Бахмута. Возле Золотого и Рубежного продолжаются бои, враг терпит потери и не может продвинуться дальше.

В плен отважных ВСУ попал россиянин из города Дно. 20-летний Любимцев незаконно вошел на территорию Украины 24 февраля. Ему пришлось скрываться от ВСУ целый месяц, в результате ему удалось сохранить жизнь. По его словам, они должны были зайти в Украину на 4 дня, после чего вернуться домой, чтобы праздновать победу.

Битва за Северодонецк продолжается, враг, несмотря на численное и огневое преимущество, не может захватить город. Россияне нанесли авиаудар со своих вертолетов, бой продолжается.

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