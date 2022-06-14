В частности, российские кафиры дистанционно заменяли отдельные участки реки Ингулец. Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 14 июня.

Главное за сутки Ракетные атаки по Западу Украины и 32 тысяч уничтоженных оккупантов: основное за 111 день войны

Россияне продолжают минировать украинские территории

В своде Генштаба ВСУ говорится, что на Южнобужском направлении российские кафиры обстреливали подразделения украинских войск и пытались вести контрбатарейную борьбу .

Вблизи населенных пунктов Трудолюбовка, Токарево, Квитнево, Баштанка, Луч, Таврическое и Александровка враг нанес удары по инфраструктуре по артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня. Кроме того, совершил частичное заминирование реки Ингулец.

Противник ведет разведку в указанном направлении с применением беспилотных летательных аппаратов. Дистанционно заминировал отдельные участки реки Ингулец . Продолжает инженерное оборудование позиций,

– говорится в актуальном своде Генштаба ВСУ.

К слову, кроме реки противник осуществил заминирование территорий также на Харьковском направлении . В частности, российские кафиры дистанционно забросали минами местность в районах населенных пунктов Байрак, Победа и Шестаково.

Добавим, что в целом на этом отрезке фронта, по информации Генштаба, враг сосредоточил основные усилия на удержании занятых позиций и сковывании действий подразделений Сил обороны, нанося огневые поражения по позициям украинских войск.

Вас может заинтересовать "Даже один в поле воин": ВСУ показали впечатляющее мастерство маскировки

Последствия замены россиянами украинских территорий

В конце мая советник главы МВД Виктор Андрусив заявил , что в результате действий российских захватчиков в Украине заминировано около половины всей территории .

Оккупанты часто оставляют мины в самых неожиданных местах, в том числе под телами убитых ими украинцев. Так, на Черниговщине россияне зверски убили мать и ребенка, после чего связали их, а между телами заложили мину , которая впоследствии сдетонировала.

По оценке Государственной службы чрезвычайных ситуаций, в настоящее время в Украине заминировано около 300 тысяч квадратных километров территорий. Речь идет не только о специально заложенных россиянами минах, но и об их снарядах и бомбах, которые не сдетонировали во время обстрелов.

Андрусив подчеркнул, что заминированные территории – это одно из наиболее продолжительных последствий полномасштабной войны России против Украины. На их разминирование, по словам чиновника, уйдет даже не годы, а десятилетия .

Напомним, что недавно в селе Грибовка в Одесской области отдыхающий в море наткнулся на российскую мину – инцидент закончился трагедией. Местные власти еще раз призвали людей не посещать пляжи и не плавать в Черном море, ведь оно остается заминированным оккупантами.

Обратите внимание – враг атаковал Одесщину двумя ракетами "Оникс": смотрите видео