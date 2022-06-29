До ймовірного наступу з боку Білорусі почала готуватися Львівська область – в регіоні зводяться додаткові інженерні та оборонні мережі. Чи можливе пряме приєднання Лукашенка та білоруської армії до російського вторгнення на територію України – сайт 24 каналу розбирався з експертами.

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"Мілітаристичні ігри "грають на руку" Росії"

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії до України з боку Республіки на українські села та міста летять ракети. На думку білоруського експерта Валерія Карбалевича, такі дії мають на меті продемонструвати лояльність Росії. Але спрогнозувати, чи буде напад з боку Білорусі, важко.

Однак, якщо говорити про рівень ймовірності нападу, то вона на сьогодні не висока. Високою вона була на початку війни, коли з території Білорусі здійснювалася сухопутна атака на Київ.

Тоді участь Збройних сил Білорусі мала якийсь фактичний військовий сенс. Зараз, коли російські війська з-під Києва пішли й перемістилися на Донбас, то важко уявити, що армія Білорусі самостійно раптом спробує атакувати Україну. Якогось практичного військового сенсу в цьому я не бачу. Всю цю активність на кордоні та мілітаристичні ігри, які проводить сьогодні білоруська влада, я бачу як демонстрацію лояльності Росії,

– зауважив експерт.

Також це певним чином відтягує увагу та сили України від Донбасу, що знову ж таки "грає на руку Росії". Крім того, на ситуацію впливає ще один фактор. Зокрема, те, що на боці України воюють білоруські добровольці – полк Кастуся Калиновського. Командири цього підрозділу заявили про те, що "завершать справу в Україні, а потім підуть звільняти Білорусь від лукашенківського режиму".

Зверніть увагу! 28 червня перший заступник очільника Львівської військово-цивільної адміністрації Андрій Годик заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі залишається високою, тому регіон готується до всіх ймовірних сценаріїв розвитку подій. Зокрема, на Львівщині споруджують додаткові оборонні та інженерні мережі.

Експерт не вбачає військового сенсу у нападі на Україну з боку Білорусі / Фото з фейсбуку Карбалевича

Ці заяви дуже сильно вразили білоруське політичне керівництво. З цього приводу висловлювався Лукашенко та інші керівники силових структур. До того ж вони заявляли, що "не бояться цього та легко з цим справляться". Але сам факт, що це стали коментувати, означає занепокоєність Лукашенка.

Тому, ці мобілізації на кордоні якоюсь мірою є певною відповіддю, результатом та превентивною реакцією на заяви білоруських підрозділів, які воюють на боці України,

– додав політичний оглядач.

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Водночас ракетні обстріли зі боку Білорусі, на думку фахівця, продовжуватимуться. І з цього приводу вже є інформація, що з Росії перевозяться нові ракети. Але якогось практичного військового сенсу в цьому немає.

Це, ймовірніше, має психологічний сенс – подіяти на українське суспільство та деморалізувати українське суспільство, щоб воно почало вимагати у політичного керівництва України припинити війну та йти на поступки на будь-яких умовах, аби лише закінчити війну.

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"Ціль – відтягнути увагу українських сил від головного напрямку удару"

На думку коментатора з питань міжнародної політики та безпеки, редактора білоруського телебачення "Белсат", яке мовить із Варшави, Сергія Пеляси, якщо Лукашенко віддасть наказ, чи йому такий наказ віддадуть із Москви, то армія Білорусі буде його виконувати. Однак, питання полягає в тому, як вона це буде виконувати та наскільки ефективною і повномасштабною буде ця участь.

Якщо йтиметься про те, щоб білоруські сили втрутилися у війну проти України, то спочатку це не буде наземне вторгнення. Ймовірніше за все, це будуть обстріли ракетами. Якщо дійде до того, що Лукашенко погодиться на те, щоб втрутитися активно в агресію, то почалося б з того, що збройні сили Білорусі використали б також ракетну артилерію,

– зауважив Пеляса.

Наприклад, Лукашенко міг би використати ракетні комплекси "Полонез", які можуть знищувати цілі на відстані на 300 кілометрів та які є на озброєнні Білорусі. Це означає, що вони могли б атакувати північні обласні центри України – Луцьк, Рівне, Житомир та Київ.

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Крім того, на озброєнні в Білорусі є застарілі ракетні комплекси "Точка-У". Можуть бути використані також російські повітряні сили. Такого роду участь не завдасть втрат білоруській стороні. Ці втрати можуть настати, лише якщо Україна завдасть удару у відповідь по території Білорусі.

Що стосується наземної операції, то я вважаю, що це малоймовірно. Однак, не треба цю ймовірність виключати. Я думаю, що не дивлячись на всі "страшилки" та заяви про дислокацію російських військ до кордону, це малоймовірно,

– наголосив Пеляса.

Наземне вторгнення Білорусі в Україну – малоймовірне, вважає Пеляса / Фото з фейсбуку експерта

Швидше за все, Лукашенко розташовує невеликі офіційні сили Білорусі на кордоні, щоб відтягнути увагу українських сил від головного напрямку удару. Тобто, від Сходу та Півдня України. Друга ціль – це продемонструвати, що він стримує "загрозу" з боку України.

Влада Лукашенка базується на спонсорстві Путіна та на силових структурах, частина яких безпосередньо пов'язана з ним злочинами та ті, кар’єра яких залежить від нього,

– наголосив експерт.

Крім того, самопроголошений президент використовує тезу, що Білорусь стримує сили НАТО, що він прикриває Західний фланг так званої союзної держави. Він це використовує, щоб не втручатися і не направляти білоруські сили до України, бо підтримка цієї ідеї в білоруському суспільстві досить низька.

Білоруси, пояснив Пеляса, не дуже активно виступають проти присутності російських сил у себе в державі. Однак, Лукашенко не є легітимним президентом. Він не має права дозволяти будь-яким іноземним військам перебувати на території Білорусі.

За словами експерта, за останні два роки диктатору вдалося більш-менш повернути контроль над суспільством методом масових репресій та переслідувань. Однак, якщо будуть приходити "грузи 200", то реакція суспільства буде негативною для самого ж Лукашенка.