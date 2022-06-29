"Темрява, дим. Все падало, вікна билися, все сипалося"

За словами Василя, за три дні до ракетного обстрілу сказали, що торговий центр не буде закриватися під час повітряної тривоги. А до цього він завжди закривався.

Важливо У Полтавській ОВА розповіли, що допомогли зберегти багато життів у Кременчуці

Зранку ми обговорили питання щодо безпеки. З начальством ми вирішили, що будемо закриватися, бо це небезпечно і ситуація в країні залишається важкою,

– пригадав він.

"Нічого не було зрозуміло"

27 червня не передбачало трагедії. Після повітряної тривоги деякі магазини у торговому центрі продовжували працювати. Людей, за словами чоловіка, було не так багато, як зазвичай, бо це був понеділок.

Ми стояли розмовляли. Добре, що ми вчасно закрилися, бо бувають такі моменти, коли люди підходять і просять зайти. Але в цей момент якраз людей було менше. Ми закрились, стояли розмовляли і тут момент удару – темрява, дим. Все падало, вікна билися, все сипалося. Нічого не було видно, нічого не було зрозуміло. Не розумієш, що робити та що відбулося. Було багато криків,

– розповів працівник торгового центру.

Внаслідок ракетного обстрілу зайнявся торговельний центр у Кременчуці / Фото ДСНС України

На думку чоловіка, його врятували вікна, які були в боковій стіні магазину. Від ударної хвилі їх повністю винесло. І він, разом з іншими працівниками магазину, змогли вибратися на вулицю.

Я вистрибую, летить якась труба переді мною, все летить. Я повертаюся і бачу момент, куди було завдано удару. Збоку відірвало шмат стіни. Я підбігаю туди, а там одна дівчина попросила знайти напарницю. Ми починаємо бігати, лазити та шукати її. Дим і вогонь дуже швидко поширювалися. Знаходитися там було дуже важко. Ми кричали, кричали. А вона працювала у магазині іграшок,

– сказав він.

Спалена іграшка внаслідок ракетного обстрілу / Фото ДСНС України

Василь додав, що крики були такими, що неможливо було зрозуміти, де і хто знаходиться. Вогонь піднявся вітром миттєво. І вже вдруге, коли він заліз у торговий центр – там нічого вже не було видно.

На щастя, до неї додзвонилися і врятували її. Потім ми повернулися у свій магазин. Я навіть не усвідомив, що у нас немає світла. Я шукав кнопку, щоб відкрити двері. А мені кажуть, що немає світла. І ми почали ламати двері, щоб люди могли вийти. Ми просто виривали її. Почали підбігати інші люди та поліція. Я схопив та передав туди вогнегасник,

– зазначив працівник ТЦ.

Актуально Діти не мають гинути від зброї, – воїн, якого вразила міна, відверто розповів про захист України

Після цього людей, які перебували у торговому центрі та намагалися врятувати інших, закликали швидко виходити через ймовірний обвал даху.

Нас почали виводити. Ми знаходилися ближче до якоїсь газової труби. Такий звук пішов страшний. Нас почали виганяти всіх під загрозою того, що буде вибух. Я ніколи такого не бачив, все почало палати, наш магазин повністю згорів без шансів,

– додав Василь.

ТЦ після ракетного обстрілу / Фото ДСНС України

Чоловік розповів, що зараз у нього немає ніяких емоцій, окрім гніву. "Це ненависть та непорозуміння. Чому, за що та як це працює? У чому винні люди? У момент, коли був удар, то на якісь секунди ти не розумієш, що відбувається і мозок відмовляється розуміти, що зараз. Ти закриваєш очі, відкриваєш і одразу дивишся, чи руки, ноги та голова цілі", додав він.

Що стосується цинізму у цих тварин – це надмірний рівень і коментарі, які пишуть у Росії, що у нас там ледь не якісь склади з боєприпасами були – це верх цинізму. Це жах, немає слів. Удар прийшов на те місце, де було найбільше людей,

– сказав Василь.

Він розповів, що легковажне відношення до повітряних тривог серед людей завжди дивувало його. Однак, коли всі покинули торговий центр і перейшли на іншу сторону знову прозвучала сирена. Стояло багато людей і в цей момент серед них почалася паніка – всі почали бігти. Такого, каже чоловік, за все життя він ще не бачив.

Арестович сказав, чи відповість ЗСУ за Кременчук: дивіться відео