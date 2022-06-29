"Тьма, дым. Все падало, окна бились, все сыпалось"

По словам Василия, за три дня до ракетных обстрелов сказали, что торговый центр не будет закрываться во время воздушной тревоги. До этого он всегда закрывался.

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Утром мы обсудили вопросы безопасности. С начальством мы решили, что будем закрываться, потому что это опасно и ситуация в стране остается тяжелой,

– вспомнил он.

"Ничего не было понятно"

27 июня не предусматривалась трагедия. После воздушной тревоги, некоторые магазины в торговом центре продолжали работать. Людей, по словам мужчины, было не так много, как обычно, потому что это был понедельник.

Мы стояли разговаривали. Хорошо, что мы вовремя закрылись, потому что бывают такие моменты, когда люди подходят и просят зайти. Но в этот момент как раз людей было меньше. Мы закрылись, стояли разговаривали и тут момент удара – тьма, дым. Все падало, окна бились, все сыпалось. Ничего не было видно, ничего не было ясно. Не понимаешь, что делать и что произошло. Было много криков,

– рассказал работник торгового центра.

В результате ракетных обстрелов загорелся торговый центр в Кременчуге / Фото ГСЧС Украины

По мнению мужчины, его спасли окна, находившиеся в боковой стене магазина. От ударной волны их полностью вынесло. И он вместе с другими работниками магазина смогли выбраться на улицу.

Я выпрыгиваю, летит какая-то труба передо мной, все летит. Я поворачиваюсь и вижу момент, куда был нанесен удар. Со стороны оторвало кусок стены. Я подбегаю туда, а там одна девушка попросила найти напарницу. Мы начинаем бегать, лазить и искать ее. Дым и огонь очень быстро распространялись. Находиться там было очень тяжело. Мы кричали, кричали. А она работала в магазине игрушек,

– сказал он.

Сожженная игрушка в результате ракетных обстрелов / Фото ГСЧС Украины

Василий добавил, что крики были такими, что невозможно было понять, где и кто находится. Огонь поднялся ветром мгновенно. И уже второй раз, когда он залез в торговый центр – там ничего уже не было видно.

К счастью, до нее дозвонились и спасли ее. Затем мы вернулись в свой магазин. Я даже не осознал, что у нас нет света. Я искал кнопку, чтобы открыть дверь. А мне говорят, что нет света. И мы начали ломать дверь, чтобы люди могли выйти. Мы просто вырывали дверь. Начали подбегать другие люди и полиция. Я схватил и передал туда огнетушитель,

– отметил работник ТЦ.

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После этого людей, которые находились в торговом центре и пытались спасти других, призывали быстро выходить из-за вероятного обвала крыши.

Нас начали выводить. Мы находились поближе к какой-то газовой трубе. Такой звук пошел ужасный. Нас начали выгонять всех под угрозой взрыва. Я никогда такого не видел, все начало гореть, наш магазин полностью сгорел без шансов,

– добавил Василий.

ТЦ после ракетного обстрела / Фото ГСЧС Украины

Мужчина рассказал, что сейчас у него нет никаких эмоций, кроме гнева. Это ненависть и недоразумение. Почему, за что и как это работает? В чем виноваты люди? В момент, когда был удар, то на какие-то секунды ты не понимаешь, что происходит и мозг отказывается понимать, что сейчас. Ты закрываешь глаза, открываешь и сразу смотришь, руки, ноги и голова целые или нет", – добавил он.

Что касается цинизма у этих животных – это чрезмерный уровень и комментарии, которые пишут в России, что у нас там едва ли не какие-то склады с боеприпасами были – это верх цинизма. Это ужас, нет слов. Удар пришел на то место, где было больше всего людей,

– сказал Василий.

Он рассказал, что легкомысленное отношение к воздушным тревогам среди людей всегда удивляло его. Однако когда все покинули торговый центр и перешли на другую сторону снова прозвучала сирена. Стояло много людей, и в этот момент среди них началась паника – все начали бежать. Такого, говорит мужчина, за всю жизнь он еще не видел.

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