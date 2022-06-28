При звільненні Київської області, його направили в Ірпінь – Сергій був у "130-му батальйоні". Під час оборони міста, ворожа міна вразила йому ногу. При пораненні, разом зі своїм побратимом, продовжили виконувати завдання з деблокади хлопців на перехресті, що опинилися під прицілом. Ексклюзивно про захист країни – "Латиш" розповів сайту 24 каналу.

Важливо Нас просто розстрілювали з танків, – директор Українського дому про порятунок з Маріуполя

"Це переломний момент, коли весь світ дізнався, хто така Росія"

П'ять осколків, з яких три витягнули, а два залишили на пам'ять. Лікарі в "Охматдиті" відновили мені ногу, пересадили вену, відновили м’язи. І я вже навіть почав ходити. Мене постійно підтримують друзі. До вересня – жовтня зможу відновитися. Мені пообіцяли, що за три місяці навчать бігати заново,

– сказав чоловік.

Він розповів, що ця війна, яку розпочала Росія, – переломний момент, коли весь світ дізнався, хто така РФ та на що вона здатна. Це саме та мить, в якій всі українці об'єдналися.

Сергій (позивний "Латиш") з побратимами в Ірпені / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

На своїй сторінці в Facebook чоловік написав, що "жінки не повинні ніколи більше носити зброю, діти не повинні бачити своїх мам зі зброєю, діти не повинні гинути від зброї".

Ніколи й ні про що не домовляйтеся з урядом чи політиками цієї зараженої землі, як би їхня держава (Росія – 24 канал) не називалася, завжди побоюйтеся і будьте напоготові, що вас обдурять та пограбують. Ніколи, за всю довгу історію України та за коротку Московію, московські правителі не дотрималися жодних умов будь-яких домовленостей, завжди обманювали, вбивали та грабували,

– йдеться у повідомленні.

"Діти не повинні бачити своїх мам зі зброєю" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Актуально Це жах, скрізь діри, – житель Харкова розповів, як у 50 років став безпритульним через Росію

Сергій зазначив, що "корінь їхнього правління (Росії – 24 канал) – знищувати й заражати не тільки сусідні держави, а й своє населення. Уряд Росії не шкодує нікого, навіть свої уми, які рухають наукою. Розбивають голову провідному соціологу та професору філософії, саджають на 20 діб чинного онколога вищого класу лише за те, що посмів висловити свою думку "ні війні".

У Латвії на Сергія чекає восьмирічна донька Софія. Вони живуть там шість років – дівчинка ходила у дитячий садочок, а потім пішла в українську школу.

Сергій разом із донькою Софією / Фото з особистого архіву чоловіка

На другий день війни чоловік зібрався, все пояснив їй і поїхав в Україну. Софія всеціло підтримує потребу батька захищати Україну. Хоч про війну вона майже нічого не знає, але відчула настрій батька і необхідність цієї "подорожі".

Він часто називає її вранішнім ангелом. І разом з нею часто любить слухати пісню Juice Newton – Angel of the Morning. У якій йдеться: "Просто назви мене ангелом, ранковим ангелом. Просто торкнися моєї щоки перед тим, як підеш, малюк".

Також за темою – Три тижні по людях їздив танк, – інтерв'ю з мером Ірпеня Олександром Маркушиним: дивіться відео