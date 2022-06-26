Про постійні обстріли росіянами, цинічні вимоги окупантів та життя сестри на тимчасово окупованій території у Харківській області – український співак Іван Ганзера ексклюзивно розповів сайту 24 каналу.

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"Росіяни близько тижня не давали навіть забрати трупи"

Іван Ганзера розповів, що саме від сестри дізнався про вторгнення окупаційних військ 24 лютого зранку. Вона повідомила його, що їхнє селище б'ють "Гради".

Сестра була в сльозах. Вона плакала та бігла додому. Хотіла евакуюватися, швидко втекти. Вона добігла додому та намагалася зібрати якісь речі. Однак, буквально о 6:00 ранку вона зателефонувала мені й сказала, що евакуація у неї вже неможлива. Адже по їхньому селищу вже повним ходом їздять російські танки і будь-яке переміщення населеним пунктом їм заборонено,

– розповів чоловік.

Місцевим мешканцям не дозволяли навіть виходити з будинків. Іван розповів, що ситуація була настільки жахливою, що від ударів "Градами" були постраждалі люди у їхньому селі. І росіяни близько тижня не давали навіть забрати тіла, які просто лежали на вулиці, на перехресті. Окупанти забороняли виходити зі своїх будинків навіть за водою.

Коли трохи стихає, сестра виходить з підвалу, щоб помитися і приготувати їсти. Потім вони знову втікають у підвал. Весь цей час вони перебувають під постійними обстрілами. Там тривають бої – то наші наступають, то росіяни. У такому ритмі вони знаходяться весь цей час,

– розповів він.

Іван Ганзера / Фото з фейсбуку українського співака

Живий щит для окупантів

Через п'ять днів після початку окупації зникло світло, газ і зв'язок. Буквально тиждень тому у Козачій Лопані з'явилося світло. Поки не було світла, люди готували їжу на вогнищі. Бували за весь цей час такі моменти, що в них не було, що їсти. За словами чоловіка, люди були готові їхати під кулями, аби просто не померти з голоду, до Харкова чи до Росії.

Спочатку вони категорично не хотіли евакуюватися до Росії. Але коли ситуація стала дуже складною, то стало байдуже, куди втекти, аби лишень подалі від куль та снарядів. Багато хто виїхав у Росію, коли була така можливість. І дуже багато людей транзитом виїхали до країн Європи.

Однак, зараз евакуація неможлива нікуди. Людей там тримають просто як живий щит. У населеному пункті залишилося близько двох тисяч людей, які хотіли б поїхати в Україну. Це лінія вогню,

– додав він.

Російських солдатів там небагато. Там переважно перебувають військові з квазіреспублік. А російська техніка стоїть прямо у людей на подвір'ях.

Тому, мабуть, вони й не дозволяють виїжджати місцевим, бо вони для окупантів є живим щитом. Це справжній тероризм,

– наголосив Іван.

Російська техніка стоїть прямо у людей на подвір'ях / Фото з архіву сайту 24 каналу

Окупанти поширюють фейки, що України вже немає

За його словами, зараз зв'язок з сестрою дуже поганий. Вона виходить кудись раз на тиждень, щоб сказати, що жива та здорова. Буває, що і не виходить взагалі. Зв'язок є лише в одному місці. І там досить небезпечно. Якщо вона і телефонує, то це, буквально, на хвилину або дві, щоб розповісти, яка ситуація.

Також жінка запитує, що відбувається в Україні, адже у них там повноцінний інформаційний вакуум. Окупанти розповідають їм, що "в них має бути референдум, що вони мають приєднатися до Росії, адже України вже немає, Україну вже забрала Польща".

Мені досить довго прийшлося переконувати сестру, що це неправда, що нічого з Україною не сталося, крім того, що продовжується війна, що летять ракети, що Україна є і буде. Розповідала, що росіяни, якщо бачать когось з телефоном, то відбирають мобільні сім-карти. Сестра вже давно не виходила на зв'язок. І я переживаю, щоб і в неї не забрали. Щоб вона хоча б могла повідомити, що жива та здорова,

– сказав він.

Російські солдати часто зупиняють людей на вулицях та під прицілом автомата змушують відкрити мобільний додаток банків. А потім перевести усі кошти, які були на картках, на ту, яку їм говорять.

Окупанти поширюють фейки, що України вже немає / Фото з архіву 24 каналу

Я не знаю як, але сестрі вдалося якимось чином знайти інтернет і буквально кілька тижнів тому заблокувати свою картку в банку. Вона видалила усі додатки й таким чином вона убезпечилася. Ви маєте розуміти, що там панує правило "у кого зброя – той і сильний". Люди насправді перебувають у важкій ситуації, закони не працюють,

– зазначив Іван.

За словами співака, на окупованій території все залежить від настрою конкретного військового, конкретного терориста. Є більш менш адекватні, а є ті, які приїхали поживитися чимось. Як і скрізь, – там процвітає мародерство. Також, зауважив він, "відомі випадки зґвалтувань і розстрілів".

Я сам також народився на Харківщині, але з іншої сторони, яка на сьогодні також окупована, моя рідна Ізюмщина. Те, що розповідають мої однокласники, яким вдалося виїхати насправді дуже жахає. Ми про це не знаємо, бо там також немає зв'язку. Але коли Україна відвоює ті території, то ми побачимо не одну Бучу і не одну Бородянку,

– сказав чоловік.

Однокласник Івана розповідав, що окупанти ґвалтували як і жінок, так і дівчат. А ті, які відмовлялися та пробували втекти, – на його очах буквально розстрілювали.

У мого однокласника є діти. Коли російські військові зайшли, то він пробував виїхати у сторону Харкова ще в перші дні. Але поїздка була не довгою. Їх зупинили, всіх вивели з машини, забрали ключі від автівки й сказали йти додому. Де його машина – він досі не знає. Слава Богу, десь у знайомих йому вдалося роздобути іншу автівку, й вони, блукаючи польовими дорогами, все ж виїхали,

– розповів він.

" За те, щоб жити – ти віддаєш все своє майно"

Сестра Івана разом з чоловіком також пробували виїхати на свій страх та ризик до сторони Харкова, коли у них закінчилася їжа. На блокпосту, на виїзді з їхнього села, їх також зупинили та вивели з машини. Чоловіка роздягнули та дивилися татуювання. Потім дуже сильно побили. У сторону Харкова їх так і не пропустили. І коли родина повернулася додому, то до них прийшли з обшуками.

Останній раз, коли ми спілкувалися з сестрою, вона повідомила, що під час чергової спроби домовитися на блокпосту з російськими військовими, щоб вони пропустили все ж таки їх на територію Росії, один з них запропонував їй переписати на нього все своє майно – автомобіль і будинок. Після того як вона перетне російський кордон у Білгороді,

– продовжив він.

Окупанти змушують людей переписувати все своє майно, щоб вижити / Фото Getty Images

За словами Івана, якщо громадянин України перетинає кордон і врешті-решт його пропускають, то на кордоні він має обов'язково здати український паспорт і отримати російське громадянство. А машину змушують переоформити на російську реєстрацію/

За те, щоб жити, ти віддаєш все своє майно. Це бандитизм і дикість. Але це воєнний час, дикі люди довкола нас. Я сказав своїй сестрі, що ніякі матеріальні речі не вартують її життя. Все можна нажити та надбати. Тим паче, що в мене є великі сумніви, що такі угоди матимуть якусь юридичну силу. Якщо будинок вціліє і там знову буде Україна, то мені здається, що вона так само безперешкодно зможе повернутися до свого будинку. І я їй порадив, якщо буде така можливість, то робити все можливе, щоб вижити,

– сказав чоловік.

Український співак намагається знайти можливість забрати сестру та її чоловіка в безпечніше місце. Він розповів, що навіть намагався зв'язатися з кимось, кого знає у Росії, щоб вони посприяли тому, щоб забрати його родину на територію Росії. А вже звідти вони б могли б переїхати до Європи.

Але це досить складно. Бо про евакуацію ніхто не говорить і багато військових кажуть, що евакуюватися ще більш небезпечно, ніж сидіти та чекати в підвалі,

– наголосив він.

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Окупанти змушують здавати український паспорт на кордоні, щоб виїхати у Росію / Фото Getty Images

Евакуація, за його словами, можлива до Росії зараз єдиним шляхом. Якщо є родичі у РФ і вони приїдуть прямісінько на кордон і напишуть запит до прикордонників. Тільки тоді, можливо, з'явиться можливість, що з окупованих територій зможуть випустити людей через кордон до Росії.

Родичів у РФ у нас немає. Я намагався зв'язуватися з відомими людьми в Росії, в тому числі з Діаною Арбеніною – своєю тренеркою у шоу "Голос країни". Деякі з них хоча б відповідають, що це дуже ризиковано і вони не будуть займатися порятунком моєї сестри, а більшість тих, до кого я звертався, навіть не відповідають. Просто читають повідомлення і на тому все,

– поділився Іван.

Співак звернувся також із закликом до української влади, яка займається гуманітарними питаннями. Щоб вони не забували, що на окупованих територіях Харківщини так само є дуже багато людей, яким потрібні коридори, які хочуть повернутися до України.

І якщо була б така можливість, щоб організувати це, я переконаний, що б ми могли б врятувати багато українців, які навіть там, на далекому російському коридорі, люблять Україну та до останнього чекають допомогу від неї. Вони вірять, що вона все ж таки забере їх до себе додому,

– наголосив чоловік.