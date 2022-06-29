Усе через те, що зміниться принцип впливу. Про це 24 каналу сказав Олександ Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень.
До теми Фінляндія та Швеція роблять для нас "новий кейс", – Краєв про вступ країн до НАТО
Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО – це удар по імперських геополітичних амбіціях Путіна,
– сказав експерт.
Як він пояснив, кремлівський диктатор порівнював себе із Петром I. Він сам сказав, що Росії передбачена роль "збирача земель".
Тож це також і удар, як наголосив Мусієнко, по іміджу та репутації російського глави.
"Тому що політика Петра I у Північній війні, на це теж посилався Путін, зводилась до того, що потрібно послаблювати Швецію і не дати їм отримувати додаткові оборонні спроможності", – зазначив він.
НАТО запрошує Швецію та Фінляндію приєднатися до Альянсу
- Фінляндія та Швеція вже отримали офіційне запрошення на приєднання до Альянсу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
- Як тільки Туреччина перестала перешкоджати їхньому вступу, для цього не залишилося жодних перепон.
- До слова, лідери НАТО узгодили нову Стратегічну концепцію й подальші плани. Також Альянс прийшов до висновку, що Росія є найбільшою загрозою в євроатлантичному регіоні.
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