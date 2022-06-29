Все потому, что изменится принцип влияния. Об этом 24 каналу сказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований.
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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это удар по имперским геополитическим амбициям Путина,
– сказал эксперт.
Как он объяснил, кремлевский диктатор сравнивал себя с Петром I. Он сам сказал, что в России предусмотрена роль "собирателя земель".
Это также удар, как подчеркнул Мусиенко, по имиджу и репутации российского главы.
"Потому что политика Петра I в Северной войне, на это тоже ссылался Путин, заключалась в том, что нужно ослаблять Швецию и не дать им получать дополнительные оборонные способности", – отметил он.
НАТО приглашает Швецию и Финляндию присоединиться к Североатлантическому союзу
- Финляндия и Швеция уже получили официальное приглашение по присоединению к Альянсу. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
- Как только Турция перестала препятствовать их вступлению, для этого не осталось никаких препятствий.
- К слову, лидеры НАТО согласовали новую Стратегическую концепцию и дальнейшие планы. Альянс также пришел к выводу, что Россия является самой большой угрозой в евроатлантическом регионе.