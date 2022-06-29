Об этом 24 канала рассказал Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма". Он также отметил, что Финляндия и Швеция вступают в НАТО по экспресс-процедуре, решение о принятии этих стран в ряды Альянса может быть принято очень быстро.

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Такие действия по расширению НАТО запускают очень позитивный для Украины тренд, ведь теперь более активно говорят о том, что Украина должна вступать в НАТО без ПДЧ,

– добавляет Александр Краев.

Официально, НАТО придерживается своей позиции "открытых дверей", так же подтверждает готовность принять Украину в Альянс, отмечает эксперт.

По мнению Краева, для нас будут ключевыми такие же гарантии, которые получила Финляндия и Швеция от США и Великобритании – им пообещали соразмерные действия, как и в 5 статье НАТО на тот период, пока они еще не являются членами Альянса.

Изменение концепции НАТО-Россия является главной угрозой

В НАТО подчеркнули, что захватническая война России против Украины нарушила мир и серьезно изменила среду безопасности. Жестокое и незаконное вторжение России, неоднократные нарушения международного гуманитарного права и ужасные зверства русской армии привели к невыразимым страданиям и разрушениям.

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Подробнее о новой стратегии Североатлантического альянса

29 и 30 июня главы государств и правительств союзников НАТО собрались вместе в Мадриде и одобрили новую стратегическую концепцию. Новая Стратегическая концепция Североатлантического союза подтверждает, что его ключевой целью является:

сдерживание и оборона;

предупреждение кризисов и управление ими;

кооперативная сохранность.

В связи с последними событиями, прежде всего, действиями России. НАТО планирует значительно усилить обучение и силы сдерживания и обороны, обязуясь защищать друг друга в случае нападения. Для усиления сил обороны НАТО будет постоянно следить за ситуацией на суше, на море и в воздухе, усилив комплекс противовоздушной и противоракетной обороны .

Также отмечается, что до тех пор, пока в мире будет существовать ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом, чтобы иметь силу сдерживания.