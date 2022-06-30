Кремлевский диктатор посетил Каспийский саммит, сообщает 24 канал. От пор пытается убедить всех, а возможно, и себя, в успехе своей так называемой "спецоперации".

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Путин цитировал Пушкина и кашлял

Довольно забавно, что Путин, правящий Россией более 20 лет, начал свою пресс-конференцию по приветствию нового "молодого и энергичного" президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Его избрали 12 марта на досрочных президентских выборах, которые инициировал в то время действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов – отец нового главы государства.

По словам кремлевского диктатора, младший Бердымухамедов имеет отличное образование и опыт в правительстве. Вероятно, такие ласковые слова президент Туркменистана заслужил согласие на сотрудничество его страны с Россией, в частности в Каспийском регионе. Так, Туркменистан стал одним из немногих государств, поддерживающих страну-террористку.

Рассказывая о договоренностях с Туркменистаном о сотрудничестве в промышленности, образовании и других направлениях, Путин очень кашлял и запинался. Однако, когда журналисты спросили его о шутках по поводу раздевания на саммите G7, он немного взбодрился.

Напомним, что лидеры "Большой семерки" в шутку вспомнили фото российского президента с голым торсом, сидевшим на коне. В частности, перед началом саммита премьер Великобритании Борис Джонсон спросил, нужно ли снимать пиджаки, ведь стоит показать, что лидеры G7 – круче Путина. Глава правительства Канады Джастин Трюдо ответил, что для этого нужно дождаться совместного фото.

Не знаю, как они хотели раздеться, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище,

– заявил президент страны-агрессорки.

После этого он почему-то начал цитировать Александра Пушкина и говорить о вреде алкоголя, пользе спорта и выдвигать другие не связанные с вопросом тезисы.

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Путин ответил на заявление Джонсона

Также Путин спросил, что он думает о заявлении Джонсона, которое тот сделал недавно. Британский премьер отметил, что если бы кремлевский диктатор был женщиной, то войны в Украине не было бы .

В ответ президент страны-агрессорки вспомнил о действиях бывшего главы британского правительства Маргарет Тэтчер в ситуации с Фолклендскими островами. Мол, вот она женщина с имперскими амбициями, которая начала войну. Поэтому, по мнению Путина, Джонсону неуместно о таком говорить. После этого кремлевский диктатор снова закашлялся.

Любопытно! По информации Википедии , в войне 1982 года участвовали Великобритания и Аргентина, боровшиеся за контроль над Фолклендскими островами. Однако ни одна из стран формально не объявляла друг другу войну. Они оба считали, что военные действия являются восстановлением контроля над своей законной территорией. Все завершилось решительной победой Великобритании, которая контролирует острова до сих пор.

Штаты якобы угрожали России войной

Также Путин начал по своим же методичкам рассказывать, что чуть ли не весь мир планировал объявить войну России с 2014 года, прежде всего – США. Поэтому сейчас Россия якобы "защищает" свои интересы.

"Мы дали им такой шанс – объединить всех союзников в новом историческом витке", – добавил Путин.

Однако зачем это нужно НАТО, кремлевский диктатор не объяснил. В то же время он начал обвинять весь мир в поддержке Украины, которая позволяет нашим ВСУ успешно уничтожать оккупантов.

Якобы Североатлантический альянс хочет самоутвердиться из-за действий украинских защитников. В то же время Путин не вспоминает о той беде, которую принесли российские военные, и яростное сопротивление захватчикам миллионов обычных мирных жителей.

Они желали подтвердить свои имперские амбиции. Вот то, что всегда говорили о своей исключительности, вбивали в сознание мирового сообщества тезис о том, что кто не с нами, тот против нас,

– добавил Путин.

Обратите внимание, что прокремлевские пропагандисты часто используют такую же методику, как и Путин, – они говорят о планах, поражениях и положении России и ее армии, но подставляют в заявления вместо них иногда НАТО, а иногда – ВСУ.

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Россия ответит зеркально на размещение в Финляндии "баз НАТО"

Путин заявил, что не имеет таких проблем с Финляндией, как сейчас с Украиной, в частности, по территориальным вопросам. Примечательно, что кремлевский диктатор говорил то же о нашем государстве, когда Россия начала войну в Грузии, создав там 2 квазиреспублики. Однако через 8 лет кремлевский диктатор поступил то же в Украине.

После более чем 4 месяцев войны Путин почему-то удивляется, что Финляндия испытала угрозу со стороны России. По его словам, если в стране разместят военную инфраструктуру НАТО, государство-агрессорка "будет вынуждено" отвечать зеркально, создав такие же "территориальные угрозы на своей территории".

Кремлевский диктатор заявил, что воспринимает вступление Финляндии в НАТО иначе, чем если бы это сделала Украина. Он снова начал жаловаться на придуманные самими же российскими пропагандистами "притеснения россиян", которые якобы находятся только на территории нашего государства.

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"Оккупанты – герои, а спецоперация идет по плану"

По словам Путина, российские солдаты, несмотря на то, что массово погибают в Украине, делают очень важное дело – борются с мифическими "нацистами", освобождают Донбасс и якобы защищают от кого свою страну.

Они заслуживают того, чтобы о них говорила страна. На мой взгляд, о них нужно сочинять песни и памятники ставить. Они – герои,

– цинично заявил Путин.

Кремлевский диктатор продолжает убеждать весь мир или хотя бы своих граждан, что кафиры не совершают зверств в Украине. Однако ряд независимых журналистов, экспертов и мировых политиков уже увидели в Киевской области последствия их "благородного освобождения".

По словам Путина, цели "спецоперации" не изменились. Однако тактика оккупационной армии может меняться. Также он продолжает жаловаться на то, что Украина готовилась к войне с Россией с 2014 года. Несмотря на все те катастрофические потери, которые понесла захватническая армия после начала полномасштабного вторжения, российский президент уверен, что "спецоперация идет по плану".

"О сроках не надо говорить, ведь это жизнь. Подгонять под какие-то сроки не надо", - оправдывается Путин.

В то же время, по мнению диктатора, никакого теракта в Кременчуге якобы не было . По его словам, российские военные "никогда не бьют по полям и гражданским объектам". Однако по данным британской разведки, захватчики сделали ставку именно на неуправляемые ракеты . Они – неточные и непредсказуемые, поэтому часто попадают в жилые кварталы, а не туда, куда хотели попасть кафиры.

В частности, The New YorkTimes исследовали более тысячи фотографий, сделанных в Украине. Журналисты установили более 2 тысяч боеприпасов, которые запускали кафиры . Большинство из них оказались неуправляемыми, а более 210 видов – запрещенными международными договорами.

Обратите внимание! 27 июня россияне выпустили из Курска 2 ракеты. Одна из них упала на пустыре, так что жертв не было. Однако другая – попала в наполненный людьми ТЦ "Амстор" . По состоянию на утро 30 июня известно о 18 погибших. Еще более 20 человек попали в списки пропавших без вести.

По словам Пионтковского, Путин впервые понял, что обречен на поражение: смотрите видео