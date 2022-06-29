Такое заявление Борис Джонсон сделал в интервью. Грубый ответ Кремля на слова британского премьера не заставил себя ждать.

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Как объяснил свои слова Джонсон и что говорят в Кремле

Борис Джонсон назвал нынешнюю ситуацию "мачо-войной". Поэтому, по его словам, будь Путин женщиной, войны в Украине не было бы.

Будь Путин женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсичной маскулинности, то это именно этот человек,

– заявил Джонсон.

В Кремле долго не затягивали с ответом. Рупор Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор якобы был бы ценным объектом для исследования австрийского психолога Зигмунда Фрейда.

"Фрейд бы мечтал о таком объекте для исследований", – грубо ответил Песков.

Другие заявления с саммита G7 относительно России

На саммите "Большой семерки" в Германии, где присутствовал и Борис Джонсон, лидеры государств осудили удар по торговому центру в Кременчуге, который совершили российские военные преступники 27 июня.

Кроме того, лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии предостерегли Россию от применения ядерного, химического и биологического оружия. "Большая семерка" единогласно предупредила Кремль – применение оружия массового поражения будет иметь страшные последствия.

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