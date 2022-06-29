Настоящая болезнь Путина гораздо серьезнее, чем та, о которой говорят в СМИ и разведке. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу NBC.
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Это болезнь по отношению к нашему народу, болезнь к таким пыткам,
– объяснил президент.
При этом, по словам Зеленского, это не только болезнь одного человека. Президент считает, что многие в окружении Путина "больны". У них есть лишние амбиции, неуважение к международному праву, жизни людей. Да, человеческая жизнь для Кремля – это просто материал.
Поэтому Зеленский подчеркнул, что именно эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное – болтовня.
Слухи о раке Путина
- Издание Mirror, ссылаясь на источник в российской разведке, утверждало, что у Путина тяжелая и быстро прогрессирующая форма рака. Писали, что жить российскому президенту осталось от 2 до 3 лет . Также в статье говорилось, что Путин теряет зрение, а его конечности неконтролируемо дрожат.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов тоже заявил, что у Путина несколько тяжелых заболеваний , а рак – только одно из них.
- Впоследствии в американских СМИ появилась информация, мол, российский диктатор в апреле прошел курс лечения рака на поздней стадии.
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