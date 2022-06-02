Издание ссылается на 3 американских чиновников, видевших документы разведки. Это уже четвертый отчет разведчиков о состоянии здоровья Путина. Правда, чиновники не уточняют, за какой промежуток времени были подготовлены 3 предыдущих.

Заметьте Путин намеренно провоцирует голод в мире, – глава Еврокомиссии.

Покушение на Путина в марте

В документах, которые подготовила американская разведка, как утверждает издание, говорится, что в марте на главу Кремля покушались.

В третьем отчете о состоянии здоровья Путина, который подготовили 2 недели назад, говорилось, что диктатор смертельно болен.