Таку заяву Борис Джонсон зробив в інтерв'ю. Груба відповідь Кремля на слова британського прем'єра не забарилася.

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Як пояснив свої слова Джонсон та що кажуть у Кремлі

Борис Джонсон назвав теперішню ситуацію "мачо-війною". Тому, за його словами, якби Путін був жінкою, війни в Україні не було б.

Якби Путін був жінкою, я не думаю, що він почав би цю мачо-війну. Якщо ви хочете знайти гарний приклад токсичної маскулінності, то це саме ця людина,

– заявив Джонсон.

У Кремлі довго не затягували з відповіддю. Рупор Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор буцімто був би цінним об'єктом для дослідження австрійського психолога Зигмунда Фройда.

"Фройд би мріяв про такий об'єкт для досліджень", – грубо відповів Пєсков.

Інші заяви з саміту G7 щодо Росії

На саміті "Великої сімки" у Німеччині, де був присутній і Борис Джонсон, лідери держав засудили удар по торговельному центру в Кременчуці, який здійснили російські військові злочинці 27 червня.

Крім того, лідери США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції та Японії застерегли Росію від застосування ядерної, хімічної та біологічної зброї. "Велика сімка" одноголосно попередила Кремль – застосування зброї масового знищення матиме страшні наслідки.

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