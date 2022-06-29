Об этом 24 каналу сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко . По его мнению, в ответ на расширение границ Североатлантического Альянса россияне "утащат" в Беларусь ядерное оружие.

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Путин хочет подставить Беларусь

Думаю, что это будет один из способов, которым сейчас россияне будут пытаться отыграться. Более того, Путину выгодно подставлять Беларусь, чтобы сделать точку удара подальше от Москвы,

– объяснил Мусиенко.

Он отметил, что так Кремль перенесет точку потенциального удара западнее. К примеру, это могут быть белорусские Минск или Брест.

По его словам, любая точка размещения ядерного оружия в России известна. Она практически потенциально находится под прицелом США. В то же время, и России известно о размещении ядерного оружия США.

Такие данные необходимы в случае какого-либо обострения ситуации или глобального конфликта. Именно поэтому страны разведывают и понимают, где расположено ядерное оружие противника.

Расшатывание ситуации в Литве

Путин хочет географически отодвинуть эту угрозу от себя. Кроме того, через Беларусь они также будут пытаться расшатывать ситуацию по Литве,

– отметил Мусиенко.

По его словам, ситуация, связанная с транзитом товаров в Калининградскую область, вызвала напряжение со стороны России, поэтому она сделала соответствующие заявления. Потенциальное размещение ядерного оружия и его носителей на территории Беларуси вполне может быть ответом.

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В то же время, Украине придется продолжать держать свои силы на Полесском, Волынском и других направлениях, поскольку на 100% угроза наступления белорусских войск не снята.

Путин хочет пугать Запад

Как подчеркнул Мусиенко, Беларусь имеет безъядерный статус, который является препятствием для размещения этого оружия. Если они согласятся на такой шаг, нарушат международные правовые обязательства, поскольку откажутся от договора, который сами подписали и ратифицировали.

Белорусы от многих международных обязательств пытаются отступить, поэтому если они действительно пойдут на такой шаг, то это несколько сломает баланс сил.

– заметил Мусиенко.

В то же время, Путину это нужно, чтобы запугивать Запад и угрожать расширением войны не только на Украину, но и страны Балтии. Других рычагов влияния, кроме Белоруссии, у него не осталось.

Путин хочет дать Беларуси ядерное оружие: что известно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня встретился с диктатором России Владимиром Путиным. По информации, они обсуждали "гарантирование мировой безопасности" путем обеспечения Белоруссии ядерным оружием.

Глава Кремля посетовал, что США имеют в странах Европы 200 своих ядерных боезапасов. Именно поэтому, по мнению Путина, следует позаботиться о безопасности Беларуси и других членов Организации договора о коллективной безопасности (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан).

Так он озвучил, что для "безопасности" на вооружение Беларуси передадут партию комплексов "Искандер-М". В то же время, Путин акцентировал, что они могут запускать как обычные ракеты, так и ядерные боеприпасы.

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