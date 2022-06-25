Именно в этот день несколько раз в Украине запустили ракеты с территории Беларуси. Какие темы поднимали тираны на встрече – читайте на материале 24 канала.

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Путин обещал информирование о войне в Украине

Кремлевский диктатор на встрече заверил, что проинформирует Лукашенко о ситуации со "спецоперацией" в Украине. То есть, будет передавать данные о войне.

Публично Путин сказал лишь, что действительно есть проблемы. Тем не менее, они связаны с "обеспечением безопасности в регионе и мире в целом".

Беларусь вооружится ядерным оружием

Кремлевский диктатор заявил, что США имеют в странах Европы 200 своих ядерных боезапасов. Потому, мол, нужно позаботиться о безопасности своего сателлита и других членов ОДКБ – Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Якобы ради этого на вооружение Беларуси передадут партию комплексов "Искандер-М". Путин акцентировал, что они могут запускать как обычные ракеты, так и использовать ядерные боеприпасы.

Лукашенко попросил вооружить и его авиацию

В ходе разговора о вооружении самопровозглашенный президент Беларуси сказал то, что противоречит идеям суверенитета его государства. А именно то, что они должны быть готовы использовать "даже самое тяжелое вооружение для защиты своего отечества от Бреста до Владивостока ".

Кроме того, он тоже начал говорить тезисы, которые можно считать ядерным шантажом. А именно, что НАТО якобы приступило к оборудованию своих самолетов ядерными ракетами. Потому попросил сделать Путина то же с самолетами Беларуси. Он пообещал, что российские заводы начнут заниматься таким переоборудованием белорусских Су-25.

Важно! Пока диктаторы не говорили о поставках ядерного вооружения Беларуси. Речь идет только о потенциальной возможности такого решения в дальнейшем.

Назвали ситуацию в Калининграде объявлением войны

Литва 18 июня заявила, что прекращает транзит российских товаров , попавших под санкции ЕС, в Калининград через железную дорогу. Под запрет попали почти 50% всех грузов, доставляемых в анклав из России.

Лукашенко на встрече заявил, что такое решение можно приравнять к объявлению войны. Мол, нарастает поток @информации о замысле Литвы, о полном ограничении поставок в Калининград.

Изолировать Калининград... Слушайте, это похоже на объявление войны. Недопустимы подобные вещи в современных условиях,

– заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Следует заметить, что это манипуляция. Литва запретила провозить через свою территорию только подсанкционные товары. Однако ни в коем случае не приведет к полной поставке продовольствия и необходимых вещей живущим там людям.

Как хотят заниматься "импортозамещением"

Оба "народных избранника" признали, что все же санкции мероприятия нанесли удар по их населению. Они долгое время вместе со своей пропагандой рассказывали, что никакого эффекта не будет. Но уже 25 июня заметили, что все же и в России, и Беларуси не хватает на полках магазинов товаров многих категорий.

Теперь они уже готовы начинать компенсировать это своим народам собственной продукцией. Даже разработали 15 проектов, в которые вкладываются две страны. Однако "импортозамещение" еще придется подождать. "Мы в течение этого и в следующем году можем произвести свою продукцию", – сказал Лукашенко.

В этот момент по Украине запускали ракеты

Белорусский тиран поехал на встречу к российскому в Санкт-Петербург. В ночь, когда он туда прибыл, начались массированные ракетные обстрелы на территории Украины. Только за первую половину суток по нашей территории запустили 48 крылатых ракет .

По данным Главного управления разведки Минобороны, часть ракет была выпущена из авиапространства Беларуси. Это сделали 6 российских самолетов Ту-22М3. В ГУР акцентировали, что Кремль целенаправленно атаковал оттуда, чтобы продолжить втягивание Беларуси в войну.

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