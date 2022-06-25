О том, зачем Беларусь активно пытается запугивать Украину и Европу своими "учениями" и почему Лукашенко боится открыто вступать в эту войну – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал политолог, соучредитель консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун.

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Ситуация на границе Украины с Беларусью

Максим Джигун отметил, что ситуация на границе Украины с Беларусью обострилась и происходит это не просто так. Мы видим, что продолжаются разнообразные "учения", как это называют россияне и белорусы, накапливается техника.

Недавно появилась информация о том, что белорусы на границе с Украиной, Польшей и Литвой роют окопы. Все это свидетельствует о том, что происходит нагнетание информационного фона, идет мобилизация сил, которые есть в Беларуси. И есть попытка такого информационно-политического шантажа со стороны Беларуси, абсолютно контролируемая россиянами.

Осуществляется этот шантаж с простой целью – не допустить мобилизацию украинских военных в те точки, где они сейчас больше всего нужны, и где есть самая большая угроза России. У нас есть несколько тысяч километров границ с Россией и Беларусью, поэтому цель Путина – связать украинские силы по всей территории границы, не дав возможности сосредоточиться и выбить россиян из Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской областей,

– объяснил Джигун.

Беларусь пытается всех запугать / Фото volynnews

Также он добавил, что все это – попытка нас рассредоточить. Во-вторых, это также попытка совершать диверсии против волнующегося украинского общества. Жители северо-западных областей Украины, имея эту информацию, обычно находятся в состоянии стресса, переживания и мобилизации. И это негативно влияет на всех.

И третий фактор – Беларусь – страна-соседка со многими государствами Европейского Союза и со странами НАТО. Поэтому угроза наступления Беларуси на западную часть Украины является опасным фактором и для Польши, и для Литвы, и для других государств, с которыми граничит Беларусь. Поэтому это игра в так называемое европейское направление. Причин для мобилизации Беларуси много, особенно понимая, что усилий и возможностей у белорусской армии пока немного,

– подчеркнул эксперт.

Джигун также напомнил, что россияне продолжают обучать белорусских военных тому, как вести правильно войну, и в этой связи рассчитывать, что в ближайшее время произойдет нападение – точно не стоит. Об этом говорят все военные эксперты, представители Генштаба.

Угроза, конечно, сохраняется, но ожидать, что наступление может произойти в ближайшие недели – не стоит. Но, конечно, они учат белорусскую армию не для красоты и не просто для того, чтобы отчитаться. Поэтому у россиян точно есть план привлечения белорусских военных к этой войне.

Почему Лукашенко тянет время

Максим Джигун отметил, что позиция Лукашенко в этой ситуации не может быть одобрительной. Потому что вступление белорусской армии в войну с Украиной рано или поздно приведет к свержению режима Лукашенко.

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Единственная сила, на которую сейчас опирается Лукашенко для сохранения своей совершенно нелегитимной власти, – это военные, которые могут задавливать митинги, протесты и которые будут оберегать Лукашенко в случае нападения со стороны России.

Отношения между Лукашенко и Путиным сейчас не самые лучшие / Фото Getty images

Мы знаем, что отношения между Лукашенко и Путиным – не самые лучшие. Путин давно думает о том, чтобы поставили в Беларуси более лояльного и предсказуемого руководителя, который был бы максимально лоялен и выполнял все его прихоти. Вместе с тем, мы понимаем, что если белорусская армия вступит в войну, шансов у нее на успех нет и вернутся они обратно в Беларусь в пакетах, а Лукашенко больше не на что будет опираться,

– объяснил политолог.

По его мнению, сейчас главная задача Лукашенко – как можно дольше растянуть время этих "учений", подготовки к войне, расконсервации техники. То есть максимально тянуть время в надежде на то, что ВСУ пойдут в контрнаступление и эта война закончится.

Я более чем убежден, что последнее, что есть в интересах Лукашенко сегодня – это вступление белорусской армии в войну с Украиной. Да, они дают свою территорию как плацдарм для российской армии, оттуда запускаются ракеты, опрокидывается техника. Но непосредственного участия солдат в этой войне Лукашенко не хотел бы,

– подытожил Джигун.

Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко Ранее в Генштабе сообщали, что белорусских военных на учениях тренируют российские офицеры. Основные направления – разведка и совершение диверсий.

По информации СМИ, белорусские военные активно роют окопы не только у границ с Украиной, но и у границы с Польшей и Литвой.

Также в Минобороны рассказали интересный факт: чтобы произвести впечатление на ВСУ, белорусы поставили у украинской границы танки – правда, это только муляжи из дерева.

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