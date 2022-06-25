Про те, навіщо Білорусь активно намагається залякувати Україну та Європу своїми "навчаннями" та чому Лукашенко боїться відкрито вступати у цю війну – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун.
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Ситуація на кордоні України з Білоруссю
Максим Джигун зауважив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю загострилася, й відбувається це не просто так. Ми бачимо, що продовжуються різноманітні "навчання", як це називають росіяни та білоруси, накопичується техніка.
Нещодавно з'явилася інформація про те, що білоруси на кордоні з Україною, Польщею та Литвою копають окопи. Все це свідчить про те, що відбувається нагнітання інформаційного фону, йде мобілізація тих сил, які є в Білорусі. І є спроба такого інформаційно-політичного шантажу з боку Білорусі, яка абсолютно контрольована росіянами.
Здійснюється цей шантаж з простою метою – не допустити мобілізацію українських військових у ті точки, де вони зараз найбільше потрібні, і де є найбільша загроза від Росії. Ми маємо кілька тисяч кілометрів кордонів з Росією і Білоруссю, тому мета Путіна – зв'язати українські сили по всій території кордону, не давши можливості зосередитися і вибити росіян із Запорізької, Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської, Миколаївської областей,
– пояснив Джигун.
Білорусь намагається всіх залякати / Фото volynnews
Також він додав, що все це – спроба нас розосередити. По-друге, це також спроба здійснювати диверсії проти українського суспільства, яке хвилюється. Мешканці північно-західних областей України, маючи цю інформацію, звичайно, перебувають у стані стресу, переживання та мобілізації. І це негативно впливає на всіх.
І третій фактор – Білорусь є країною-сусідкою з багатьма державами Європейського Союзу та з країнами НАТО. Тому загроза наступу Білорусі на західну частину України є небезпечним фактором і для Польщі, і для Литви, і для інших держав, з якими межує Білорусь. Тому це гра у так званий європейський напрямок. Причин для мобілізації Білорусі багато, особливо розуміючи, що зусиль та можливостей у білоруської армії наразі небагато,
– наголосив експерт.
Джигун також нагадав, що росіяни продовжують навчати білоруських військових тому, як вести правильно війну, і у зв'язку з цим розраховувати, що найближчим часом відбудеться напад – точно не варто. Про це кажуть всі військові експерти, представники Генштабу.
Чому Лукашенко тягне час
Максим Джигун зазначив, що позиція Лукашенка у цій ситуації не може бути схвальною, тому що вступ білоруської армії до війни з Україною рано чи пізно призведе до повалення режиму Лукашенка.
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Єдина сила, на яку зараз опирається Лукашенко задля збереження своє абсолютно нелегітимної влади, – це військові, які можуть задавлювати мітинги, протести, та які будуть оберігати Лукашенка у разі нападу з боку Росії.
Відносини між Лукашенком та Путіним зараз не найкращі / Фото Getty images
Ми знаємо, що відносини між Лукашенком і Путіним – не найкращі. Путін давно думає про те, щоб поставили у Білорусі більш лояльного та передбачуваного керівника, який був би максимально лояльним та виконував усі його забаганки. Разом з тим, ми розуміємо, що якщо білоруська армія вступить у війну, шансів у неї на успіх немає і повернуться вони назад до Білорусі у пакетах, а Лукашенку більше не буде на що опиратися,
– пояснив політолог.
На його думку, зараз головне завдання Лукашенка – якомога довше розтягнути час цього "навчання", підготовки до війни, розконсервації техніки. Тобто, максимально тягнути час в надії на те, що ЗСУ підуть у контрнаступ і ця війна закінчиться.
Я більш ніж переконаний, що останнє, що є в інтересах Лукашенка сьогодні – це вступ білоруської армії до війни з Україною. Так, вони дають свою територію як плацдарм для російської армії, звідти запускаються ракети, перекидається техніка. Але безпосередньої участі солдат у цій війні Лукашенко не хотів би,
– підсумував Джигун.
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