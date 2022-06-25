Про те, навіщо Білорусь активно намагається залякувати Україну та Європу своїми "навчаннями" та чому Лукашенко боїться відкрито вступати у цю війну – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун.

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Ситуація на кордоні України з Білоруссю

Максим Джигун зауважив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю загострилася, й відбувається це не просто так. Ми бачимо, що продовжуються різноманітні "навчання", як це називають росіяни та білоруси, накопичується техніка.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що білоруси на кордоні з Україною, Польщею та Литвою копають окопи. Все це свідчить про те, що відбувається нагнітання інформаційного фону, йде мобілізація тих сил, які є в Білорусі. І є спроба такого інформаційно-політичного шантажу з боку Білорусі, яка абсолютно контрольована росіянами.

Здійснюється цей шантаж з простою метою – не допустити мобілізацію українських військових у ті точки, де вони зараз найбільше потрібні, і де є найбільша загроза від Росії. Ми маємо кілька тисяч кілометрів кордонів з Росією і Білоруссю, тому мета Путіна – зв'язати українські сили по всій території кордону, не давши можливості зосередитися і вибити росіян із Запорізької, Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської, Миколаївської областей,

– пояснив Джигун.

Білорусь намагається всіх залякати / Фото volynnews

Також він додав, що все це – спроба нас розосередити. По-друге, це також спроба здійснювати диверсії проти українського суспільства, яке хвилюється. Мешканці північно-західних областей України, маючи цю інформацію, звичайно, перебувають у стані стресу, переживання та мобілізації. І це негативно впливає на всіх.

І третій фактор – Білорусь є країною-сусідкою з багатьма державами Європейського Союзу та з країнами НАТО. Тому загроза наступу Білорусі на західну частину України є небезпечним фактором і для Польщі, і для Литви, і для інших держав, з якими межує Білорусь. Тому це гра у так званий європейський напрямок. Причин для мобілізації Білорусі багато, особливо розуміючи, що зусиль та можливостей у білоруської армії наразі небагато,

– наголосив експерт.

Джигун також нагадав, що росіяни продовжують навчати білоруських військових тому, як вести правильно війну, і у зв'язку з цим розраховувати, що найближчим часом відбудеться напад – точно не варто. Про це кажуть всі військові експерти, представники Генштабу.

Загроза, звичайно, зберігається, але очікувати, що наступ може статися у найближчі тижні – не варто. Але, звісно, вони навчають білоруську армію не для краси й не просто для того, аби відзвітувати. Тому у росіян точно є план залучення білоруських військових до цієї війни.

Чому Лукашенко тягне час

Максим Джигун зазначив, що позиція Лукашенка у цій ситуації не може бути схвальною, тому що вступ білоруської армії до війни з Україною рано чи пізно призведе до повалення режиму Лукашенка.

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Єдина сила, на яку зараз опирається Лукашенко задля збереження своє абсолютно нелегітимної влади, – це військові, які можуть задавлювати мітинги, протести, та які будуть оберігати Лукашенка у разі нападу з боку Росії.

Відносини між Лукашенком та Путіним зараз не найкращі / Фото Getty images

Ми знаємо, що відносини між Лукашенком і Путіним – не найкращі. Путін давно думає про те, щоб поставили у Білорусі більш лояльного та передбачуваного керівника, який був би максимально лояльним та виконував усі його забаганки. Разом з тим, ми розуміємо, що якщо білоруська армія вступить у війну, шансів у неї на успіх немає і повернуться вони назад до Білорусі у пакетах, а Лукашенку більше не буде на що опиратися,

– пояснив політолог.

На його думку, зараз головне завдання Лукашенка – якомога довше розтягнути час цього "навчання", підготовки до війни, розконсервації техніки. Тобто, максимально тягнути час в надії на те, що ЗСУ підуть у контрнаступ і ця війна закінчиться.

Я більш ніж переконаний, що останнє, що є в інтересах Лукашенка сьогодні – це вступ білоруської армії до війни з Україною. Так, вони дають свою територію як плацдарм для російської армії, звідти запускаються ракети, перекидається техніка. Але безпосередньої участі солдат у цій війні Лукашенко не хотів би,

– підсумував Джигун.

Загроза наступу з боку Білорусі: коротко Раніше у Генштабі повідомляли, що білоруських військових на навчаннях тренують російські офіцери. Основні напрямки – це розвідка та вчинення диверсій.

За інформацією ЗМІ, білоруські військові активно риють окопи не лише біля кордонів з Україною, а й біля межі з Польщею та Литвою.

Також у Міноборони розповіли цікавий факт: аби справити враження на ЗСУ, білоруси поставили біля українського кордону танки – щоправда, це лише муляжі з дерева.

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