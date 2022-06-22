Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Ситуація на кордоні з Білоруссю протягом останньої доби не зазнала суттєвих змін, однак білоруські війська продовжують виконувати свої завдання поблизу кордону з Україною.

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Що відбувається на кордоні

Олександр Мотузяник розповів, що білоруські війська на кордоні з Україною в Брестській та Гомельській областях продовжують виконувати так звані завдання "посилення кордону". Біля українських кордонів перебувають до 7 батальйонів білоруських військ.

Основні зусилля військ Білорусі зосереджені на розвідці, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону. Для цього залучають навіть строковиків.

З метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною регіонах дерев'яні муляжі танків,

– зазначив Мотузяник.

Також в Білорусі триває перевірка бойової готовності війська. орієнтовно вона триватиме до 25 червня.

Окрім того, Олександр Мотузяник наголосив, що, на жаль, загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі по Україні досі зберігається.

Що про загрозу наступу кажуть в МВС

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що біля українських кордоні перебуває близько 4 тисяч білоруських військових. Ця кількість надто мала для нападу, тому поки що такої загрози немає. Однак загалом через існування такої ймовірності Україна повинна реагувати, щоб уникнути будь-якої можливості вторгнення з півночі.

Крім того, ще однією загрозою є зустріч Лукашенка і Путіна у Мінську, яка відбудеться 22 червня. Найбільш ймовірно, як зазначає Денисенко, російський диктатор знову буде схиляти самопроголошеного президента до участі у війні проти України.

Однак Денисенко також відзначив те, що вже 4 місяці Лукашенко викручувався від того, щоб вступити у війну, тому також є ймовірність того, що те саме самопроголошений президент Білорусі зробить і після цієї чергової зустрічі з Путіним.

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