Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник. Ситуация на границе с Беларусью на протяжении последних суток не претерпела существенных изменений, однако белорусские войска продолжают выполнять свои задачи вблизи границы с Украиной.

В МВД оценили угрозу прорыва на Украину со стороны Беларуси

Что происходит на границе

Александр Мотузяник рассказал, что белорусские войска на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях продолжают выполнять так называемые задачи "усиления границы". У украинских границ находятся до 7 батальонов белорусских войск.

Основные усилия войск Беларуси сосредоточены на разведке, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Для этого привлекают даже срочники.

С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной регионах деревянные муляжи танков,

– отметил Мотузяник.

Также в Беларуси идет проверка боевой готовности войска. ориентировочно она продлится до 25 июня.

Кроме того, Александр Мотузяник подчеркнул, что, к сожалению, угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси по Украине до сих пор сохраняется.

Что об угрозе наступления говорят в МВД

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что у украинской границы находится около 4 тысяч белорусских военных. Это количество слишком мало для нападения, поэтому пока такой угрозы нет. Однако в целом из-за существования такой вероятности Украина должна реагировать во избежание любой возможности вторжения с севера.

Кроме того, еще одна угроза - встреча Лукашенко и Путина в Минске, которая состоится 22 июня. Вероятнее всего, как отмечает Денисенко, российский диктатор снова будет склонять самопровозглашенного президента к участию в войне против Украины.

Однако Денисенко также отметил, что уже 4 месяца Лукашенко выкручивался от того, чтобы вступить в войну, поэтому также есть вероятность того, что то же самопровозглашенный президент Беларуси сделает и после этой очередной встречи с Путиным.

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