Зокрема, постраждала й Житомирщина. Про роботу протиповітряної оборони в регіоні розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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Скільки ракет збила ППО

Очільник ОВА подякував роботі системи протиповітряної оборони. Адже по регіону російські окупанти запустили аж близько 30 ракет. Із них 10 вдалось збити.

Сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі наші захисники збили близько 10 ракет. Вони цілили по об'єктах інфраструктури області,

– повідомив Бунечко.

Він також звернув увагу на безпеку людей. Голова ОВА вкотре звернувся до громадян. Бунечко попросив усіх йти в укриття, коли лунає сповіщення про повітряну тривогу. Сьогоднішня ніч доводить, що вся територія України перебуває в небезпеці.

Що відомо про масовані обстріли України

Російські окупанти запустили по українських областях десятки ракет. На Житомирщині через це є жертви та поранені. Ракети випустили з території Білорусі. Попередньо було відомо, що незначних руйнувань зазнала військова інфраструктура. Один військовий загинув, один отримав поранення. У саме місто Житомир не поцілили, але били навколо нього. Також обстріляля Десну на Чернігівщині.

Наша ППО також збила 2 ракети над Хмельницькою областю. На щастя, немає загиблих чи постраждалих внаслідок інциденту. Уламки однієї з ракет впали у лісі в Кам'янець-Подільському районі. Уламки другої – у сільському саду однієї з тергромад на Хмельниччині. Через ворожі ракетні обстріли пошкодження отримали вікна та двері у декількох житлових будинках.

Били вороги ракетами й по території Львівської області. Вранці, о 4 годині, військовий об'єкт на Львівщині зазнав ворожої атаки. Внаслідок російського обстрілу 4 людей постраждало. Очільник ОВА Максим Козицький розповідав, що від російських ракет постраждала військова інфраструктура Яворівського району.

Важкою була ця ніч і для Харківщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати цей регіон. Ворог бив з артилерії та РСЗВ. Російські окупанти завдали удару по Київському та Немишлянському районах Харкова. Відомо про пошкоджені приватні домоволодіння, а також – 9 та 10 поверхи офісної будівлі у центрі Харкова.

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