За даними джерел Офісу Президента, уламки однієї з ракет впали у у лісі в Кам'янець-Подільському районі, повідомляє 24 канал. Уламки другої – у сільському саду однієї з тергромад на Хмельниччині.

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Хмельниччина: сьогодні під час повітряної тривоги наші ППО збили 2 ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам'янець-Подільському районі. Травмованих немає. Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району,

– мовиться у повідомленні.

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