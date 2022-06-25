Про масові запуски ракет військово-повітряними силами Росії повідомили білоруські телеграм-канали. Вони кажуть, що аналізують наявні записи розмов російських пілотів.

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Перші запуски ракет були близько 3:45

Перший запуск ракет відбувся о 3:45. Інформації про зльоти з Білорусі не було, отож припускають, що літаки злітали з аеродромів Росії, а потім заходили в білоруський повітряний простір. Підліт був близько до кордону України, після цього відбувався запуск ракет. При цьому літак не перетинав кордон, аби його не збили.

У Білорусі кажуть, що місцеві жителі не чули винищувачів, бо вони працювали на великій висоті. Отож могли бачити лише сам запуск ракет.

Точно невідомо наразі, скільки ракет запустили з Білорусі

Наразі підрахувати, скільки саме ракет запустили з території Білорусі, важко. Офіційну інформацію може оприлюднити Генштаб ЗСУ.

Запуск ракет продовжився близько 5:30 з Наровлі, що у Гомельській області. Тоді зафіксували запуск 4 ракет. Згодом з боку Мозиря – ще кілька.

Важливо Росіяни обстріляли селище Десна, на Житомирщині ОВА також застерегла про вибухи

Офіційно підтвердили вибухи у селищі Десна

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив, що знову росіяни атакували ракетами селище Десна. Мер Житомира Сергій Сухомлин зазначив, що під обстріл потрапили військові об'єкти біля обласного центру.

Також про вибухи повідомляли у Харкові, Миколаєві, Київській та Львівській областях. Про деталі наразі невідомо.

Причини масованої ракетної атаки: думка Сергія Братчука

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що, за попередньою інформацією, у різні області України прилетіли кілька десятків ракет.

На думку Братчука, ворог намагається відволікти увагу від того, що відбувається на Луганщині та Донеччині.

Таким чином ракетні удари є відволікаючими маневрами. Це ускладнює перекидання Збройних Сил України по різних регіонах та напрямках.

Щодо Чорного моря, то там наразі перебувають 4 носії крилатих ракет "Калібр", отож загроза завдання ракетних ударів залишається дуже високою.

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