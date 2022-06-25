О массовых запусках ракет военно-воздушными силами России сообщили белорусские телеграмм-каналы. Они говорят, что анализируют имеющиеся записи разговоров русских пилотов.

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Первые запуски ракет были около 3:45.

Первый запуск ракет произошел в 3:45. Информации о взлетах из Беларуси не было, так что предполагают, что самолеты слетали с аэродромов России, а затем заходили в белорусское воздушное пространство. Подлет был близко к границе Украины, после этого производился запуск ракет. При этом самолет не пересекал границу, чтобы его не сбили.

В Беларуси говорят, что местные жители не слышали истребителей, потому что они работали на большой высоте. Так что могли видеть только сам запуск ракет.

Точно неизвестно, сколько ракет запустили из Беларуси

Пока подсчитать, сколько именно ракет запустили с территории Беларуси, трудно. Официальную информацию может обнародовать Генштаб ВСУ.

Запуск ракет продолжился около 5:30 с Наровли в Гомельской области. Тогда зафиксировали запуск 4 ракет. Впоследствии со стороны Мозыря еще несколько.

Важно Россияне обстреляли поселок Десна, в Житомирской области ОВА также предостерегла о взрывах

Официально подтвердили взрывы в поселке Десна

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что снова россияне атаковали ракетами поселок Десна. Мэр Житомира Сергей Сухомлин отметил, что под обстрелы попали военные объекты возле областного центра.

Также о взрывах сообщалось в Харькове, Николаеве, Киевской и Львовской областях. О деталях пока неизвестно.

Причины массированной ракетной атаки: мнение Сергея Братчука

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил , что, по предварительной информации, в разные области Украины прилетели несколько десятков ракет.

По мнению Братчука, враг пытается отвлечь внимание от происходящего на Луганщине и Донетчине.

Таким образом, ракетные удары являются отвлекающими маневрами. Это усложняет опрокидывание Вооруженных Сил Украины по разным регионам и направлениям.

Что касается Черного моря, то там находятся 4 носителя крылатых ракет "Калибр", поэтому угроза нанесения ракетных ударов остается очень высокой.

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