По данным источников Офиса Президента, обломки одной из ракет упали в лесу в Каменец-Подольском районе, сообщает 24 канал. Обломки второй – в сельском саду одной из тергромад в Хмельницкой области.

Российские самолеты ночью наносили ракетные удары по Украине с территории Беларуси.

Хмельнитчина: сегодня во время воздушной тревоги наши ПВО сбили 2 ракеты. Падение обломков произошло в лесу Каменец-Подольского района. Травмированных нет. Обломки от другой ракеты упали в сельском саду одного из тергромад Хмельницкого района,

– говорится в сообщении.

В результате инцидента повреждены окна и двери в нескольких жилых домах.

Впоследствии информацию подтвердил Сергей Гамалий – глава Хмельницкого ОВА.

Ракетные удары в ночь на 25 июня.

Российские захватчики в ночь на 25 июня обстреляли территорию Украины . В частности, по поселку Десна в Черниговской области враг выпустил с территории Беларуси 20 ракет. Оперативное командование "Север" сообщило, что в результате обстрела разрушения подверглись объекты местной инфраструктуры.

Также российские захватчики ударили по Львовской области. К сожалению, 4 ракеты попали. Еще 2 – удалось сбить ПВО. Максим Козицкий сообщил о 4 пострадавших. Состояние одного из них оценивают как средней тяжести.

В Житомирской области в результате ракетных обстрелов погиб один военный . Кроме того, известно о по меньшей мере одного пострадавшего.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу значительные потери. По состоянию на 25 июня известно о 34 700 ликвидированных кафиров. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;

РСЗО – 241 (+0) единиц;

средства ПВО – 99 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+1) единиц;

вертолетов – 184 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),

крылатые ракеты – 137 (+0),

корабли/катера – 14 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;

специальная техника – 60 (+0).

Важно – российские кафиры ударили по Львовщине: смотрите видео