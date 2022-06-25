Карта Украины "краснела" почти полностью от объявленных тревог несколько раз. О беспокойной и наполненной обстрелами ночью читайте детали в материале 24 канала.

Российские самолеты ночью наносили ракетные удары по Украине с территории Беларуси.

Воздушные тревоги начали объявлять уже после полуночи

Около часа ночи о воздушной тревоге объявили в нескольких областях Украины. Первыми о взрывах сообщили жители Запорожской и Днепропетровской областей. В Каменском, что в 40 километрах от Днепра, сообщили даже о том, что почувствовали ударную волну.

По всей территории Украины сирены зазвучали по три ночи

Массово сирены украинцы услышали уже по три ночи. Сразу после этого начали появляться сообщения и о звуках взрывов – из разных уголков Украины. Информация в соцсетях появлялась из Киевской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Житомирской, Тернопольской.

Очень много взрывов было на Житомирщине

Самая сложная ситуация была в Житомирской области: здесь звучала целая серия взрывов, которая впоследствии снова повторилась. Людей местные власти просили не покидать укрытий. Также подтвердил, что в очередной раз под ракетный удар попал и поселок Десна, председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Больше об этом здесь Россияне обстреляли поселок Десна, в Житомирской области ОВА также предостерегла о взрывах