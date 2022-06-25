Именно с воздушной тревоги и звуков взрывов начались новые сутки для жителей Запорожья и Днепра .

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Впоследствии еще одна воздушная тревога по всей территории Украины была объявлена после трех часов ночи. После этого в ряде областей сообщили, что были нанесены ракетные удары. Оккупанты нанесли ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области. Также подтвердили информацию об обстрелах в Житомирской области. Звуки взрывов были слышны и в Николаеве .

По всей вероятности, эти ракетные удары были нанесены с самолетов с территории Беларуси. Однако россияне стали использовать несколько иную тактику. Теперь их боевая авиация вылетает с аэродромов на территории России, затем заходит в воздушное пространство Беларуси и максимально близко подлетает к границе с Украиной, но не влетает в воздушное пространство Украины, чтобы их не сбили. Оттуда и происходят пуски ракет. После этого самолеты снова возвращаются к своему месту базирования на территории России.

Десятки крылатых ракет за ночь

О том, сколько именно крылатых ракет было выпущено по территории Украины в ночь на 25 июня, пока окончательной информации нет. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщает , что, по предварительным данным, несколько десятков крылатых ракет прилетели в разные области Украины.

По его мнению, российские кафиры решили нанести массовый ракетный удар по всей территории Украины, чтобы отвлечь внимание от боев в Луганской и Донецкой областях.

"Почему враг атакует ракетами, артиллерией и авиацией? Думаю, что это отвлекающий маневр от тех основных территорий, где ведутся самые тяжелые бои, куда враг бросил все свои усилия. Речь о Луганщине и Донбассе. Поэтому попытки атаковать ракетами наши объекты и инфраструктуры наши подразделения в Черниговской и Николаевской областях – отвлекающие маневры. Это создает определенные трудности, чтобы опрокидывать подразделения Вооруженных Сил на соответствующие направления», – рассказал Сергей Братчук.

Стоит отметить, что для ракетных обстрелов Россия держит в северо-западной части акватории Черного моря четыре корабля-носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Также были угрозы ракетных ударов и с территории временно оккупированного Крыма.

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