Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. Там отметили, что враги продолжают интенсивно обстреливать объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Корабельная группировка россиян в Черном море "похудела": главное о ситуации на Юге 24 июня

В Харьковской области подавили действия вражеской штурмовой группы

В Харьковском направлении враг хочет сохранить за собой ранее занятые позиции. Россияне обстреляли областной центр и инфраструктуру на Вялевском водохранилище.

Вражеская штурмовая группа попыталась наступать вблизи населенного пункта Уды, однако благодаря действиям наших защитников кафиры отошли. С вертолетов Ка-52 русские военные обстреляли Явирское.

Россияне сосредоточены на наступлении в районе Довгенького и Долины.

На Славянском направлении противник сосредоточился на наступлении в направлении Довгенького и Долины. Под обстрелы попали украинские позиции возле Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Продолжаются бои в направлении Довгенькое – Мазановка. Из авиации россияне ударили у Дибровного.