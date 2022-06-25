Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". Также там рассказали, какая была ситуация на их направлении в течение суток.

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Остается большая угроза обстрелов с моря

Сейчас в акватории Черного моря осталось всего несколько вражеских судов. Остальные вывели в пункты базирования.

Корабельная группировка вражеского флота под влиянием длительного шторма "похудела" до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля,

– рассказали в командовании.

Накануне сообщалось, что там есть пять кораблей, заряженных ракетами . Однако также предостерегли об опасности, которая никуда не исчезла. Ведь до сих пор очень велика угроза ракетных обстрелов со стороны моря.

Наибольшую опасность это представляет жителям южных областей, так как они имеют меньше времени на то, чтобы дойти до укрытия. Поэтому в сообщении призвали быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Кроме этого, предостерегают от пляжного отдыха. Ведь часто штормом срывает с якоря морские мины.

Какие потери врага на Юге 25 июня

Штурмовые самолеты ВСУ нанесли в этот день удар по скоплению противника в районе Снигиревки. Также в районе Александровки Воздушные силы ударили вертолетами.

Они ликвидировали:

46 кафиров;

крупнокалиберная 152-миллиметровая пушка "Гиацинт";

2 современных танка Т-72;

7 единиц другой бронированной техники.

Враг тоже пытался атаковать вертолетами. Россияне совершили налет и выпустили 6 неуправляемых ракет в Бериславском районе Херсонщины. Предварительно существенных разрушений и пострадавших в результате нет.

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Вечером враг привлек стратегическую авиацию по направлению оккупированной Херсонщины. Оттуда атаковали Криворожский район, по которому запустили три ракеты. Две из них смогли сбить силы противовоздушной обороны, а одна попала в сельскохозяйственные угодья у Нововоронцовки. Там повреждена сельскохозяйственная техника, но критических разрушений и жертв нет.

Также кафиры пытаются проводить разведку беспилотниками в Николаевской области. Сегодня там был сбит один их БПЛА "Орлан-10".

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