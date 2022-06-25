Про актуальну ситуацію на фронті розповіли в Генштабі ЗСУ. Там зазначили: вороги продовжують інтенсивно обстрілювати об'єкти військової та цивільної інфраструктури України.

До теми Корабельне угруповання росіян у Чорному морі "схудло": головне про ситуацію на Півдні 24 червня

На Харківщині придушили дії ворожої штурмової групи

На Харківському напрямку ворог хоче зберегти за собою раніше зайняті позиції. Росіяни обстріляли обласний центр та інфраструктуру на В'ялівському водосховищу.

Ворожа штурмова група спробувала наступати поблизу населеного пункту Уди, проте завдяки діям наших оборонців окупанти відійшли. З вертольотів Ка-52 російські військові обстріляли Явірське.

Росіяни зосереджені на наступі в районі Довгенького та Долини

На Слов'янському напрямку противник зосередився на наступу в напрямку Довгенького та Долини. Під обстріл потрапили українські позиції біля Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Тривають бої в напрямку Довгеньке – Мазанівка. З авіації росіяни вдарили біля Дібровного.