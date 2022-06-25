Саме з повітряної тривоги та звуків вибухів розпочалася нова доба для жителів Запоріжжя та Дніпра.

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Згодом ще одна повітряна тривога по всій території України була оголошена після третьої години ночі. Після цього в низці областей повідомили, що були завдані ракетні удари. Окупанти завдали ракетних ударів по селищі Десна у Чернігівській області. Також підтвердили інформацію і про обстріли у Житомирській області. Звуки вибухів було чутно і в Миколаєві.

Цілком ймовірно, що ці ракетні удари були завдані з літаків з території Білорусі. Однак росіяни почали використовувати дещо іншу тактику. Тепер їх бойова авіація вилітає з аеродромів на території Росії, після цього заходить у повітряний простір Білорусі та максимально близько підлітає до кордону з Україною, але не влітає в повітряний простір України, щоб їх не збили. Звідти й відбуваються пуски ракет. Після цього літаки знову повертаються до свого місця базування на території Росії.

Десятки крилатих ракет за ніч

Про те, скільки саме крилатих ракет було випущено по території України в ніч на 25 червня поки остаточної інформації немає. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомляє, що, за попередніми даними, кілька десятків крилатих ракет прилетіли в різні області України.

На його думку, російські окупанти вирішили завдати масового ракетного удару по всій території України, щоб відволікти увагу від боїв у Луганській та Донецькій областях.

"Чому ворог атакує ракетами, артилерією та авіацією? Думаю, що це відволікаючий маневр від тих основних територій, де ведуться найважчі бої, куди ворог кинув усі свої основні зусилля. Мова про Луганщину та Донеччину. Тому намагання атакувати ракетами наші об'єкти інфраструктури, наші підрозділи в Чернігівській та Миколаївській областях – відволікаючі маневри. Це створює певні труднощі, щоб перекидати підрозділи Збройних Сил на відповідні напрямки", – розповів Сергій Братчук.

Варто відзначити, що для ракетних обстрілів Росія тримає у північно-західній частині акваторії Чорного моря чотири кораблі-носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Також були загрози ракетних ударів і з території тимчасово окупованого Криму.

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