Актуальные данные о ситуации и изменениях на фронте сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 25 июня.

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Боевые действия на Донбассе

В Донецкой и Луганской областях продолжается ожесточенная борьба с врагом. На Славянском направлении противник основные усилия сосредоточил на том, чтобы вести наступление в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Также обстрелял наши позиции, бой продолжается.

Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий на 25 июня / Фото Liveuamap

На Донецком направлении российские оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и перегруппировать войска. А на Северодонецком направлении россияне обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Были попытки блокировать Лисичанск с юга.

Карта боевых действий в Украине
Бои в Луганской и Харьковской областях / Фото Liveuamap

Наступление, штурм и бои

Российские захватчики хотели вытеснить наши войска из Метелкино, Сиротино и Вороново. Вот почему вели штурм в районах этих населенных пунктов.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской российской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. Враг вынужден был отойти. В направлении Роты – Вершина россияне продвинулись на один километр.

Российские оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях сковывать наши войска и удерживать занятые рубежи. Это все для того, чтобы способствовать действиям группировки на том направлении, где сосредоточили основные усилия. В Запорожье враг обороняется.

Донбасс
Боевые действия в Донецкой области / Фото Liveuamap

Также россияне пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка. Были бои на отрезке Васильевка – Каменка. Как сообщили в Генштабе, наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.

Коротко о других направлениях борьбы

Фронт простирается на довольно большую и длинную протяженность. Это также усложняет задачу нашим защитникам. Но всюду захватчикам приходится совсем нелегко и несладко. Например, на Южнобужском направлении они должны все усилия тратить на то, чтобы удерживать занятые рубежи. Пытаются не допустить перегруппировку наших войск.
Хотели восстановить свое положение в Херсонской области, но неудачно. Поэтому россияне там отошли, но вели воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Староселье.
Юг
Бои на Юге / Фото Liveuamap

Взамен есть и угроза ракетных обстрелов из Беларуси. Хотя на Волынском и Полесском направлениях в деятельности ее армии ничего не изменилось.
На Северском направлении россияне прикрывают участок границы, держат определенное количество войск. Были обстрелы Черниговщины и Сумщины. Российские оккупанты также продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области.

На Харьковском направлении враг делает все, чтобы удерживать ранее занятые позиции. Обстрелял из артиллерии инфраструктуру Харькова и Вяловского водохранилища.
Ночной обстрел Украины
  • В ночь на 25 июня российские оккупанты выпустили десятки ракет по территории Украины. Воздушные тревоги звучали несколько раз. В частности, российские захватчики запустили по поселку Десна в Черниговской области 20 ракет. Обстрел произошел 25 июня около 05:00 с территории Белоруссии.
  • Сообщалось также о взрывах во Львовской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Харьковской, а также в Николаеве. Большинство из этих ракет запустили из Беларуси. О том, что это были массовые запуски ракет, которые совершили военно-воздушные силы России, сообщали белорусские телеграм-каналы. Они анализируют имеющиеся записи разговоров российских пилотов.
  • Также во время воздушной тревоги ночью россияне нанесли ракетный удар по Житомирщине. Оккупанты выпустили по региону сразу 25 ракет по военным объектам вокруг города. В сам Житомир, к счастью, ничего не прилетело.

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