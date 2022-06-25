Актуальні дані про ситуацію та зміни фронті повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України зранку 25 червня.
До теми Росіяни обстріляли селище Десна, на Житомирщині ОВА також застерегла про вибухи
Бойові дії на Донбасі
У Донецькій та Луганській областях продовжується запекла боротьба з ворогом. На Слов'янському напрямку противник основні зусилля зосередив на тому, щоб вести наступ в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Також обстріляв наші позиції, бій продовжується.
Карта бойвих дій на 25 червня / Фото Liveuamap
На Донецькому напрямку російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі та перегрупувати війська. А на Сєвєродонецькому напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Були спроби блокувати Лисичанськ із півдня.
Бої на Луганщині та Харківщині / Фото Liveuamap
Наступ, штурм та бої
Російські загарбники хотіли витіснити наші війська з Мельодкіного, Сиротиного та Воронового. Саме тому вели штурм в районах цих населених пунктів.
На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої російської піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське. Ворог змушений був відійти. В напрямку Роти – Вершина росіяни просунулися на один кілометр.
Російські окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках сковувати наші війська та утримувати зайняті рубежі. Це все заради того, щоб сприяти діям угруповання на тому напрямку, де зосередили основні зусилля. На Запоріжжі ворог обороняється.
Бойові дії на Донеччині / Фото Liveuamap
Також росіяни намагалися взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка. Були бої на відрізку Василівка – Кам'янка. Як повідомили в Генштабі, наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.
Коротко про інші напрямки боротьби
Бої на Півдні / Фото Liveuamap
Натомість є й загроза ракетних обстрілів з Білорусі. Хоча на Волинському та Поліському напрямках в діяльності її армії нічого не змінилося.
На Харківському напрямку ворог робить все, щоб утримувати раніше зайняті позиції. Обстріляв з артилерії інфраструктуру Харкова та В'ялівського водосховища.
- В ніч на 25 червня російські окупанти випустили десятки ракет по території України. Повітряні тривоги лунали кілька разів. Зокрема, російські загарбники запустили по селищу Десна на Чернігівщині 20 ракет. Обстріл відбувся 25 червня близько 05:00 з території Білорусі.
- Повідомляли також про вибухи на Львівщині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Харківщині, а також у Миколаєві. Більшість з цих ракет запустили з Білорусі. Про те, що це були масові запуски ракет, які здійснили військово-повітряні сили Росії, повідомляли білоруські телеграм-канали. Вони аналізують наявні записи розмов російських пілотів.
- Також під час повітряної тривоги вночі, росіяни завдали ракетного удару по Житомирщині. Окупанти випустили по регіону одразу 25 ракет по військових об'єктах навколо міста. У сам Житомир, на щастя, нічого не прилетіло.