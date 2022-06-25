В частности, пострадала и Житомирщина. О работе противовоздушной обороны в регионе рассказал глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

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Сколько ракет сбила ПВО

Глава ОВА поблагодарил за работу систем противовоздушной обороны. Ведь по региону российские оккупанты запустили около 30 ракет. Из них 10 удалось сбить.

Сегодня утром во время массированных ракетных обстрелов Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси наши защитники сбили около 10 ракет. Они целили по объектам инфраструктуры области,

– сообщил Бунечко.

Он также обратил внимание на безопасность людей. Глава ОВА в очередной раз обратился к гражданам. Бунечко попросил всех идти в укрытие, когда раздается сообщение о воздушной тревоге. Сегодняшняя ночь доказывает, что вся территория Украины находится в опасности.

Что известно о массированных обстрелах Украины

Российские оккупанты запустили по украинским областям десятки ракет. На Житомирщине из-за этого есть жертвы и раненые. Ракеты были выпущены с территории Беларуси. Предварительно было известно, что незначительные разрушения потерпели военная инфраструктура. Один военный погиб, один получил ранения. В сам город Житомир не попали, но били вокруг него. Также обстреляли Десну на Черниговщине.

Наша ПВО также сбила 2 ракеты над Хмельницкой областью. К счастью, нет погибших или пострадавших в результате инцидента. Обломки одной из ракет упали в лесу в Каменец-Подольском районе. Обломки второй – в сельском саду одной из тергромад в Хмельницкой области. Из-за вражеских ракетных обстрелов повреждения получили окна и двери в нескольких жилых домах.

Били враги ракетами и на территории Львовской области. Утром, в 4 часа, военный объект на Львовщине подвергся вражеской атаке. В результате российского обстрела 4 человека пострадали. Глава ОВА Максим Козицкий рассказывал, что от российских ракет пострадала военная инфраструктура Яворовского района.

Трудной была эта ночь и для Харьковщины. Российские захватчики продолжают обстреливать этот регион. Враг бил из артиллерии и РСЗО. Российские оккупанты нанесли удар по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова. Известно о поврежденных частных домовладениях, а также – 9 и 10 этажах офисного здания в центре Харькова.

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