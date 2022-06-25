Детали об обстреле военного объекта во Львовской области рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что от российских ракет пострадала военная инфраструктура Яворовщины.

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Максим Козицкий сообщил, что на Яворовский район оккупанты направили 6 крылатых ракет. 2 из них удалось сбить силам противовоздушной обороны, но 4, к сожалению, достигли своей цели.

6 ракет, 4 попадания, 2 ракеты были сбиты,

– сообщил Козицкий.

Максим Козицкий рассказал об утреннем обстреле Львовщины: смотрите видео

По словам главы ОВА, атака произошла на военный объект на территории Яворивского района. В результате ракетного удара есть 4 пострадавших человека с разными степенями тяжести ранений.

4 пострадавших. Один – средней тяжести, второй – легкой тяжести, госпитализированы,

– рассказал Козицкий.

По его словам, пожар на военном объекте уже локализован и затушен. Козицкий поблагодарил Воздушное командование "Запад" за защиту неба и эффективную работу и работников ГСЧС, которые оперативно ликвидировали пожар.

Держимся, победа будет за нами. Слава Украине,

– сказал Козицкий.

Взрывы в областях Украины: что известно

Утром 25 июня российские оккупанты обстреляли ряд областей крылатыми ракетами. Почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Во время очередной воздушной тревоги взрывы прогремели сразу в ряде областей. В частности, говорится о Львовскую, Тернопольскую, Житомирщину, Киевскую и харьковскую область. Не исключено, что часть из них была работой системы ПВО. Также Оккупанты обстреляли и Чериговщину – от ракет пострадал населенный пункт Десна.

Соответствующую информацию сообщил глава Черниговской ОВА. Об этом он написал ориентировочно в 04:46 25 июня. По данным телеграм-каналов, в Десну прилетело 10 – 15 ракет.

В Житомирской ОВА ориентировочно в 04: 30 сообщили о взрывах. Людей призвали не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях. В регионе ориентировочно слышали более 10 взрывов.

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