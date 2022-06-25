Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что также враг нанес удар по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова. Известно о поврежденных частных домовладениях, а также – 9 и 10 этажах офисного здания в центре Харькова.
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Синегубов подчеркнул, что, по предварительной информации, к счастью, никто не пострадал.
Российские кафиры продолжают из артиллерии и РСЗО обстреливать Харьков и Харьковскую область. За прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова,
– говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли Харьковщину – есть погибшие
Глава ОВА сообщил, что в течение суток враг обстрелял следующие районы Харьковщины:
- Богодуховский;
- Харьковский;
- Изюмский;
- Чугуевский.
Враг разрушил жилые дома и хозяйственные постройки. После обстрелов вспыхнули несколько пожаров. По словам Синегубова, есть погибшие и пострадавшие.
Центр экстренной медицинской помощи сообщил, что в результате обстрелов Изюмского района пострадали 5 мирных жителей. Погибла 59-летняя женщина.
"В городе Чугуев 2 раненых, в Чугуевском районе ранения получил фельдшер экстренной медпомощи. Один человек ранен в Харьковском районе", – говорится в сообщении.
Данные от спасателей
МВД Украины сообщили, что в течение суток в Харьковской области из-за обстрелов вспыхнули 12 пожаров. В частности:
2 – в Киевском районе Харькова;
3 – в Чугуевском районе;
3 – в Изюмском районе;
1 – в Харьковском районе;
1 – в Богодуховском районе.
По данным спасателей горели:
- частные дома;
- хозяйственные постройки;
- автомобили;
- административные и производственные здания;
- экосистемы
Украинцы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Необходимо заботиться о своей безопасности и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
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