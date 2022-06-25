Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило про те, що під час масових ракетних обстрілів територій України російські загарбники вперше застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3. Їх запустили з території Білорусі.

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За ніч – ранок 25 червня по території України було випущено понад пів сотні ракет різних типів, повідомили у відомстві. Росіяни також відновили застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" в Білорусі.

Окупанти випустили ракети повітряного, морського та наземного типу, а також вперше з повномасштабного вторгнення в Україну застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Що відомо про Ту-22М3

Ту-22М3 – це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила, який модернізували у 2018 році, розширивши бойовий потенціал. Літак призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.

Ракетоносець може нести бомби, що вільно падають. Один залп таких бомб здатен накрити площу, яка рівняється 35 футбольним полям. Ту-22М3 може з 10-кілометрової висоти вцілити одиночною бомбою в малу споруду.

При цьому з технічного боку Ту-22М3 недосконалий – через постійні проблеми під час експлуатації Росія часто втрачає пілотів.

Чим росіяни обстрілювали Україну

Використали російські загарбники і вже традиційні ракети "Калібр" – здебільшого, ці снаряди полетіли на захід України.

На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів – "Іскандер" та "Точка-У",

– повідомили Командуванні Повітряних Сил.

У відомстві зазначили, що на південному напрямку окупанти стріляли ракетами "ОНІКС" оперативно-тактично комплексу "Бастіон".

Зазначаємо, що ракети Х-22, "Онікс", "Іскандер" є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, що знаходяться на озброєнні українських Повітряних Сил. Адже швидкість ракет "Онікс" та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК "Іскандер" летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО,

– пояснили у Командуванні.

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