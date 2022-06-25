Саме в цей день кілька разів по Україні запустили ракети з території Білорусі. Які теми підіймали тирани на зустрічі – читайте матеріалі 24 каналу.

До теми Ситуація на кордоні України з Білоруссю загострилася: що планує Лукашенко і чи може бути наступ

Путін обіцяв інформування про війну в Україні

Кремлівський диктатор під час зустрічі запевнив, що проінформує Лукашенка про ситуацію зі "спецоперацією" в Україні. Тобто буде передавати дані про війну.

Публічно Путін сказав лише, що є справді проблеми. Проте, мовляв, вони пов'язані із "забезпеченням безпеки в регіоні та світі загалом".

Білорусь озброять ядерною зброєю

Кремлівський диктатор заявив, що США мають у країнах Європи 200 своїх ядерних боєзапасів. Тому, мовляв, треба потурбуватися про безпеку свого сателіта й інших членів ОДКБ – Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Нібито заради цього, на озброєння Білорусі передадуть партію комплексів "Іскандер-М". При цьому, Путін акцентував, що вони можуть запускати як звичайні ракети, так і використовувати ядерні боєприпаси.

Лукашенко попросив озброїти і його авіацію

У ході розмови про озброєння, самопроголошений президент Білорусі сказав те, що суперечить ідеям суверенітету його держави. А саме те, що вони повинні бути готовими використати "навіть найважче озброєння для захисту своєї вітчизни від Бреста до Владивостоку".

Окрім цього, він теж почав говорити тези, які можна вважати ядерним шантажем. А саме, що НАТО нібито почало обладнання своїх літаків ядерними ракетами. Тому попросив зробити Путіна те ж із літаками Білорусі. Той пообіцяв, що російські заводи почнуть займатися таким переобладнанням білоруських Су-25.

Важливо! Поки диктатори не говорили саме про постачання ядерного озброєння Білорусі. Мовиться лише про потенційну можливість такого рішення надалі.

Назвали ситуацію в Калінінграді оголошенням війни

Литва 18 червня заявила, що припиняє транзит російських товарів, які потрапили під санкції ЄС, до Калінінграда через залізницю. Під заборону потрапили майже 50% усіх вантажів, які доставляють до анклаву з Росії.

Лукашенко на зустрічі заявив, що таке рішення можна прирівняти до оголошення війни. Мовляв, наростає потік @інформації щодо задуму" Литви, щодо повного обмеження постачань до Калінінграда.

Ізолювати Калінінград... Слухайте, це схоже на оголошення якоїсь війни. Неприпустимі подібні речі у сучасних умовах,

– заявив самопроголошений президент Білорусі.

Варто зауважити, що це маніпуляція. Литва заборонила провозити через свою територію лише підсанкційні товари. Проте в жодному разі не призведе до повного постачання продовольства та необхідних речей людям, які там живуть.

Як хочуть займатися "імпортозаміщенням"

Обидва "народні обранці" визнали, що все ж санкції заходу завдали удару по їхньому населенні. Вони тривалий час разом зі своєю пропагандою розповідали, що ефекту ніякого не буде. Але вже 25 червня таки помітили, що все ж і в Росії, і Білорусі не вистачає на полицях магазинів товарів багатьох категорій.

Тепер вони нібито вже готові починати компенсувати це своїм народам власною продукцією. Навіть розробили 15 проєктів, у які вкладаються дві країни. Однак "імпортозаміщення" ще доведеться зачекати. "Ми протягом цього та наступного року можемо виробити свою продукцію", – сказав Лукашенко.

У цей момент по Україні запускали ракети

Білоруський тиран поїхав на зустріч до російського в Санкт-Петербург. У ніч, коли він туди прибув, почалися масовані ракетні обстріли території України. Лише за першу половину доби по нашій території запустили 48 крилатих ракет.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, частину ракет випустили з авіапростору Білорусі. Це зробили 6 російських літаків Ту-22М3. У ГУР акцентували, що Кремль цілеспрямовано атакував звідти, щоб продовжити втягування Білорусі у війну.

До теми – Лукашенко у важкому психологічному стані: дивіться відео